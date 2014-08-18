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В медгороде увеличится количество пациентов с Югры и Ямала

18 августа 2014, 10:14
Порядка 40 миллионов рублей получит Медицинский город в рамках программы «Сотрудничество». Это позволит увеличить количество пациентов из Югры и Ямала на 5–10%.
Сюжет
Югра

Как отмечает временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев, развитие высокотехнологичной медицинской помощи имеет большое значение для населения Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках программы «Сотрудничество» Медицинский город получит дополнительное финансирование порядка 40 миллионов рублей, благодаря которому ожидается увеличение потока пациентов из округов.

Если сейчас в стационаре за полгода лечение проходят более 700 человек (около 15% от всех пациентов), то теперь количество должно увеличиться до 900 человек (до 20–25% от общего числа пациентов). Об этом пишет пресс-служба Медгородка.

«Кроме того, программа предполагает не только оплату обследований и лечения пациентов, но и выделение средств на приобретение нового оборудования. Это позволит значительно повысить доступность высокотехнологичной помощи, о чем и говорил Владимир Якушев, как для тюменцев, так и для жителей округов», — комментирует главный врач Медгорода Андрей Кудряков.

Фото: novoteka.ru

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