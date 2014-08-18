В медгороде увеличится количество пациентов с Югры и Ямала

Как отмечает временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев, развитие высокотехнологичной медицинской помощи имеет большое значение для населения Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках программы «Сотрудничество» Медицинский город получит дополнительное финансирование порядка 40 миллионов рублей, благодаря которому ожидается увеличение потока пациентов из округов.
Если сейчас в стационаре за полгода лечение проходят более 700 человек (около 15% от всех пациентов), то теперь количество должно увеличиться до 900 человек (до 20–25% от общего числа пациентов). Об этом пишет пресс-служба Медгородка.
«Кроме того, программа предполагает не только оплату обследований и лечения пациентов, но и выделение средств на приобретение нового оборудования. Это позволит значительно повысить доступность высокотехнологичной помощи, о чем и говорил Владимир Якушев, как для тюменцев, так и для жителей округов», — комментирует главный врач Медгорода Андрей Кудряков.
Фото: novoteka.ru