«Рубин» разгромил «Кубань» на предсезонном турнире в Ижевске

Открыли счет тюменцы уже на 28-ой секунде встречи — отличился Александр Незнамов, следом, уже на экваторе периода они сумели реализовать большинство с подачи Сергея Тополя. Под конец все тот же Незнамов нашел передачей Дениса Сергеева, который вышел один на один с голкипером южан и пробил по воротам, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Игроки «Кубани» могли сократить отставание в формате четыре на пять, однако, вратарь «Рубина» Михаил Шукаев был на высоте.