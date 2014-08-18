«Рубин» разгромил «Кубань» на предсезонном турнире в Ижевске

Открыли счет тюменцы уже на 28-ой секунде встречи — отличился Александр Незнамов, следом, уже на экваторе периода они сумели реализовать большинство с подачи Сергея Тополя. Под конец все тот же Незнамов нашел передачей Дениса Сергеева, который вышел один на один с голкипером южан и пробил по воротам, сообщает пресс-служба ХК «Рубин». Игроки «Кубани» могли сократить отставание в формате четыре на пять, однако, вратарь «Рубина» Михаил Шукаев был на высоте.
Во втором отрезке разгром соперника продолжился: сначала голевой бросок сделал Сергей Карпов, затем дубль оформил Зимин. В конце периода кубанцы создали несколько острых моментов у ворот Шукаева и даже затеяли потасовку с участием защитника «Рубина» Владимира Гусева и канадского форварда «Кубани» Роберта Макмиллана, но результата не добились.
В итоге финальная точка была поставлена тюменскими хоккеистами незадолго до конца третьего периода. Отличился форвард сибиряков Александр Швецов.
Сегодня, 18 августа, соперником «Рубина» на предсезонном турнире в Ижевске станет местная «Ижсталь», которая стала его победителем в прошлом году.