Россия может ввести ограничения на ввоз промышленных товаров

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на двух федеральных чиновников, правительство через несколько дней после введение США и ЕС секторальных санкций направило президенту Владимиру Путину доклад с широким списком возможных ответных мер. Однако Путин поручил ограничь только импорт продовольствия. «Значит, дополнительные санкции со стороны России возможны, только если ЕС и США ужесточат свои санкций против нас», — сказал собеседник «Ведомостей».