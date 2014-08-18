Россия может ввести ограничения на ввоз промышленных товаров

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на двух федеральных чиновников, правительство через несколько дней после введение США и ЕС секторальных санкций направило президенту Владимиру Путину доклад с широким списком возможных ответных мер. Однако Путин поручил ограничь только импорт продовольствия. «Значит, дополнительные санкции со стороны России возможны, только если ЕС и США ужесточат свои санкций против нас», — сказал собеседник «Ведомостей».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил газете, что российские санкции были вынужденной мерой. Соответственно, если будут новые действия со стороны ЕС и США, то и Россия рассмотрит возможность расширения ответных санкций. Какими они могут быть, зависит, по словам Пескова, от действий со стороны Запада.
Как сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Ведомости», правительство готово частично или полностью запретит импорт автомобилей из недружественных стран. Как рассказал изданию федеральный чиновник, спрос может быть обеспечен за счет внутреннего производства, прежде всего предприятий, работающих в режиме промышленной сборки.
Возможно также ограничение на импорт медицинских изделий. Однако эта мера, по словам собеседника «Ведомостей», требует дополнительного обсуждения.
Напомним, 7 августа 2014 года Россия запретила поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Ограничения вводятся сроком на один год.
Фото: zoroastrism.ru