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Пришел в гости и не удержался от грабежа

18 августа 2014, 17:24
Житель Тюмени задержан за попытку кражи пяти тысяч рублей у знакомой женщины. Мужчина пришел в гости к потерпевшей, попытался незаметно вытащить деньги из ее сумки, а после неудачи, просто ударил ее в лицо и скрылся.

Чуть позже подозреваемого задержали участковые отдела полиции № 5, которые прибыли по вызову от потерпевшей. Женщина пояснила стражам правопорядка, что не очень хорошо знакома с грабителем и подробно описала его приметы.

Злоумышленник сначала долго прятался от полицейских в районе кражи, а затем и вовсе попытался спастись бегством. Тем не менее вскоре он был задержан. Часть краденых денег у 29-летнего злоумышленника оказались при себе. Их вернули владелице. В ходе установления личности выяснилось также, что он работает начальником базы, и ранее уже был судим за угрозу убийством.

Теперь против задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 У РФ (грабеж с применением насилия), сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмень.

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