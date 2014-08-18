Пришел в гости и не удержался от грабежа

Злоумышленник сначала долго прятался от полицейских в районе кражи, а затем и вовсе попытался спастись бегством. Тем не менее вскоре он был задержан. Часть краденых денег у 29-летнего злоумышленника оказались при себе. Их вернули владелице. В ходе установления личности выяснилось также, что он работает начальником базы, и ранее уже был судим за угрозу убийством.