Пришел в гости и не удержался от грабежа

Чуть позже подозреваемого задержали участковые отдела полиции № 5, которые прибыли по вызову от потерпевшей. Женщина пояснила стражам правопорядка, что не очень хорошо знакома с грабителем и подробно описала его приметы.
Злоумышленник сначала долго прятался от полицейских в районе кражи, а затем и вовсе попытался спастись бегством. Тем не менее вскоре он был задержан. Часть краденых денег у 29-летнего злоумышленника оказались при себе. Их вернули владелице. В ходе установления личности выяснилось также, что он работает начальником базы, и ранее уже был судим за угрозу убийством.
Теперь против задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 У РФ (грабеж с применением насилия), сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмень.