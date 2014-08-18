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О бизнесе за чашкой кофе

18 августа 2014, 10:24
Бизнес-встречу для друзей и партнеров «О бизнесе за чашкой кофе» провела Русская Школа Управления в гольф клубе «City Golf».
Сюжет
Тюмень

Гостями мероприятия стали руководители, собственники бизнеса, директора, — те, кто стремится использовать любое удобное время для получения знаний. С модератором и ведущим встречи Антоном Язовских все собравшиеся обсудили тему: «Наставничество- эффективный метод управления». Кроме того, гости вместе с инструктором клуба «City Golf» сыграли в гольф, тем самым отработав на практике приемы наставничества.

Мероприятие приурочено к запуску программы Mini MBA в Тюмени 19 сентября. Программы — для тех, кто стремится быть первым среди лучших и ценит свое время. Курс включает семь модулей: Лидерство, Управление, Персонал, Маркетинг, Финансы, Продажи и Проекты. Время обучения составляет полгода, а график — по 3 дня в месяц с пятницы по воскресенье — позволяет не отрываться надолго от основной работы. Бизнес-тренеры — специалисты с практическим опытом из Москвы, формируют системный взгляд на предприятие, обучают навыкам эффективного управления подразделением и компанией в целом, открывают новые горизонты карьеры и бизнеса.

Если вы заинтересованы в бизнес-обучении, обращайтесь в Русскую Школу Управления, тел: 452255, сайт: www.uprav.ru

Фото: statyshnyuk.info

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#Новости#Бизнес#Тюмень#Саша#Экономика
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