О бизнесе за чашкой кофе

Гостями мероприятия стали руководители, собственники бизнеса, директора, — те, кто стремится использовать любое удобное время для получения знаний. С модератором и ведущим встречи Антоном Язовских все собравшиеся обсудили тему: «Наставничество- эффективный метод управления». Кроме того, гости вместе с инструктором клуба «City Golf» сыграли в гольф, тем самым отработав на практике приемы наставничества.
Мероприятие приурочено к запуску программы Mini MBA в Тюмени 19 сентября. Программы — для тех, кто стремится быть первым среди лучших и ценит свое время. Курс включает семь модулей: Лидерство, Управление, Персонал, Маркетинг, Финансы, Продажи и Проекты. Время обучения составляет полгода, а график — по 3 дня в месяц с пятницы по воскресенье — позволяет не отрываться надолго от основной работы. Бизнес-тренеры — специалисты с практическим опытом из Москвы, формируют системный взгляд на предприятие, обучают навыкам эффективного управления подразделением и компанией в целом, открывают новые горизонты карьеры и бизнеса.
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Фото: statyshnyuk.info
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