О бизнесе за чашкой кофе

Мероприятие приурочено к запуску программы Mini MBA в Тюмени 19 сентября. Программы — для тех, кто стремится быть первым среди лучших и ценит свое время. Курс включает семь модулей: Лидерство, Управление, Персонал, Маркетинг, Финансы, Продажи и Проекты. Время обучения составляет полгода, а график — по 3 дня в месяц с пятницы по воскресенье — позволяет не отрываться надолго от основной работы. Бизнес-тренеры — специалисты с практическим опытом из Москвы, формируют системный взгляд на предприятие, обучают навыкам эффективного управления подразделением и компанией в целом, открывают новые горизонты карьеры и бизнеса.