Лидера «Машины времени» хотят лишить государственных наград

«Андрей Макаревич давно сотрудничает с фашистами. Этот выбор он сделал достаточно давно, еще, когда перешел на сторону врагов Российской Федерации», — заявил депутат от «Единой России» Евгений Федоров.
Весной этого года Федоров подготовил поправки, направленные на лишение госнаград тех граждан, чьи публичные выступления являются посягательством на российский суверенитет, неприкосновенность и территориальную целостность страны. При этом лишение награды должно производиться только по результатам судебного процесса, в ходе которого злонамеренность высказываний и принадлежность к «пятой колонне» владельца награды будет доказана. В настоящее время, согласно Уголовному кодексу, лишить наград можно подсудимого, признанного виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Об этом пишет «Лента. Ру».
Член комитета ГД по культуре Дмитрий Литвинцев (ЛДПР) также осудил действия музыканта. «У нас же были примеры, когда людей из страны высылали. Если человек настолько категорически ко всему этому относится, то может, стоит выслать его на Украину, пусть он там и живет», — предложил он.
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга единоросс Виталий Милонов считает, что Макаревичу стоит продолжить свою творческую деятельность на Галичине, во Львове, а его концерты в России — запретить.
Позиция Макаревича объясняется тем, что ему «специально посулили большую сумму», уверен первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин (ЛДПР). По мнению депутата, артист сам должен был сдать награды, так как насильственное лишение ни к чему не приведет. «Необходимо порицание от общества и его коллег, которое сильнее ударит по артисту, нежели лишение государственных наград», — отметил Деньгин.
Макаревич не раз высказывался резко по поводу событий на Украине и в Крыму. В своем письме «Про мерзость» он осудил российские власти в связи с украинскими событиями. Кроме того, он заявлял, что с помощью телевидения властям РФ уже удалось «зазомбировать» довольно много «неучей с нестабильной психикой», которые теперь рвутся защищать русскоязычное население Украины. Музыкант поддержал Майдан, заявив, что украинцы знают, за что бьются.
Весной этого года пользователи интернета уже начинали кампанию за лишение Макаревича государственных наград — тогда поводом для возмущения стал антивоенный митинг, на котором присутствовал Макаревич. Свои подписи под соответствующей петицией оставили более 23 тысяч человек.
Фото: lenta.ru