Лидера «Машины времени» хотят лишить государственных наград

Макаревич не раз высказывался резко по поводу событий на Украине и в Крыму. В своем письме «Про мерзость» он осудил российские власти в связи с украинскими событиями. Кроме того, он заявлял, что с помощью телевидения властям РФ уже удалось «зазомбировать» довольно много «неучей с нестабильной психикой», которые теперь рвутся защищать русскоязычное население Украины. Музыкант поддержал Майдан, заявив, что украинцы знают, за что бьются.