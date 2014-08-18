Каратистка из Тюмени стала чемпионкой России в Орле

Финальный бой воспитанница тюменской школы каратэ провела против соперницы из Ростова-на-Дону Ирины Чеботаревой и победила со счетом 5:1. Таким образом, Альбина Сарасомова обеспечила себе попадание в расширенный состав сборной России на Чемпионате мира. Он состоится в германском Бремене в ноябре текущего года, сообщают в Федерации каратэ Тюменской области.
Также за место в сборной и медаль боролся другой представитель региона Александр Иванов. Он выступал в категории до 75 килограммов и в итоге остановился в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место. В бою за третье место он уступил чемпиону России прошлого года Виталию Василову.
«Если судить по выступлениям Альфины на последних нескольких турнирах, создаётся впечатление, что у спортсменки открылось „второе дыхание“, — рассказал президент Федерации каратэ Тюменской области Андрей Потапов, — на недавнем Кубке России она уже была близка к победе, не хватило совсем немного. А сегодня она полностью реабилитировалась за прошлые неудачи. С самого первого боя Альфина смотрелась очень уверенно, а в финале не оставила ни шанса сопернице из Ростова-на- Дону, одержав победу со счётом 5:1».