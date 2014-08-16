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У рынка «Центрального» изъяли 3 килограмма насвая

16 августа 2014, 13:32
Неподалеку от рынка «Центральный» в Тюмени задержали троих торговцев насваем. У них изъято порядка трех килограммов товара, сообщают активисты Фонда поддержки спорта, которые 15 августа проводили профилактический рейд в центре города.
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Полиция

Торговля насваем проводилась из автомобиля «Нексия», который был припаркован около рынка «Центральный». После того как активисты закупили контрольную партию продукта, на место были вызваны сотрудники полиции, которые и задержали торговцев. Все опасное вещество было изъято.

Отметим, что активисты из Фонда поддержки спорта уже не первый раз проводят свой профилактический рейд «Общественный контроль».

«Мы уже не первый раз приезжаем на рынок „Центральный“, — рассказал руководитель проекта „Общественный контроль“ Кирилл Харитонов, — и каждый раз выявляем точки продажи насвая. Хотелось бы достучаться до администрации рынка. В их же интересах пресекать запрещенную торговлю на прилегающей территории, чтобы создать положительный имидж рынка. Мы же будем бороться со сложившейся ситуацией и в дальнейшем».

#Новости#Спортсмены#Насвай#Полиция#УМВД России по г. Тюмени#Рейды#Алексей#Общество
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