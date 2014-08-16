У рынка «Центрального» изъяли 3 килограмма насвая

«Мы уже не первый раз приезжаем на рынок „Центральный“, — рассказал руководитель проекта „Общественный контроль“ Кирилл Харитонов, — и каждый раз выявляем точки продажи насвая. Хотелось бы достучаться до администрации рынка. В их же интересах пресекать запрещенную торговлю на прилегающей территории, чтобы создать положительный имидж рынка. Мы же будем бороться со сложившейся ситуацией и в дальнейшем».