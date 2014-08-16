Главные врачи тюменских больниц выслушают жалобы пациентов

Как отмечают в департаменте здравоохранения Тюмени, в июле уже проходили подобные мероприятия. Тогда главными врачами были рассмотрены 88 обращений, включая 53 вопроса, шесть предложений и три жалобы. Еще 26 раз тюменцы выражали врачам благодарность за работу.