Главные врачи тюменских больниц выслушают жалобы пациентов

Как отмечают в департаменте здравоохранения Тюмени, в июле уже проходили подобные мероприятия. Тогда главными врачами были рассмотрены 88 обращений, включая 53 вопроса, шесть предложений и три жалобы. Еще 26 раз тюменцы выражали врачам благодарность за работу.
Телефоны главных врачей муниципальных поликлиник представлены ниже в таблице
|Название учреждения
|Телефон «горячей линии» главного врача
|ММАУ «Городская поликлиника № 1»
|25-57-34
|ММАУ «Городская поликлиника № 3»
|46-16-06
|ММАУ «Городская поликлиника № 4»
|44-82-38
|ММАУ «Городская поликлиника № 5»
|56-02-31
|ММАУ «Городская поликлиника № 6»
|36-59-39
|ММАУ «Городская поликлиника № 7»
|43-72-87
|ММАУ «Городская поликлиника № 8»
|47-08-84
|ММАУ «Городская консультативно-диагностическая поликлиника № 11»
|20-71-75
|ММАУ «Городская поликлиника № 12»
|37-00-51
|ММАУ «Городская поликлиника № 13»
|56-11-31
|ММАУ «Городская поликлиника № 14»
|39-20-00
|ММАУ «Городская поликлиника № 17»
|56-00-43
|ММАУ «Стоматологическая поликлиника № 1»
|46-13-02
|ММАУ «Детская городская поликлиника № 1»
|56-01-60