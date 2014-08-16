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Главные врачи тюменских больниц выслушают жалобы пациентов

16 августа 2014, 11:05
Главные врачи всех тюменских городских поликлиник проведут в среду, 20 августа, «горячую линию» для пациентов. В течение рабочего дня с 8 до 20 часов все желающие смогут смогут обратиться по любому вопросу непосредственно к руководству поликлиник.

Как отмечают в департаменте здравоохранения Тюмени, в июле уже проходили подобные мероприятия. Тогда главными врачами были рассмотрены 88 обращений, включая 53 вопроса, шесть предложений и три жалобы. Еще 26 раз тюменцы выражали врачам благодарность за работу.

Телефоны главных врачей муниципальных поликлиник представлены ниже в таблице

Название учреждения Телефон «горячей линии» главного врача
ММАУ «Городская поликлиника № 1» 25-57-34
ММАУ «Городская поликлиника № 3» 46-16-06
ММАУ «Городская поликлиника 44-82-38
ММАУ «Городская поликлиника 56-02-31
ММАУ «Городская поликлиника 36-59-39
ММАУ «Городская поликлиника 43-72-87
ММАУ «Городская поликлиника 47-08-84
ММАУ «Городская консультативно-диагностическая поликлиника 11» 20-71-75
ММАУ «Городская поликлиника 12» 37-00-51
ММАУ «Городская поликлиника 13» 56-11-31
ММАУ «Городская поликлиника 14» 39-20-00
ММАУ «Городская поликлиника 17» 56-00-43
ММАУ «Стоматологическая поликлиника 46-13-02
ММАУ «Детская городская поликлиника 56-01-60
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