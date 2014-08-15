Якушев: Трассы нужно реконструировать, иначе все встанет в пробках

«Что касается четырехполосных дорог: сегодня на территории области один участок делается на дороге Ялуторовск — Ишим. Когда его к сентябрю закончат, между Ялуторовском и Заводоуковском будет совсем другое движение. Нам бы хотелось, чтобы все федеральные трассы находились в таком состоянии. Но сейчас задача, как минимум, нормализовать движение на дорогах, чтобы машины могли ехать с нормальной скоростью, не менее 90 км/ч, и привести проблемные участки в нормативное состояние. Следующий шаг — это вопрос реконструкции», — сообщил Владимир Якушев.