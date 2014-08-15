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Якушев: Трассы нужно реконструировать, иначе все встанет в пробках

15 августа 2014, 14:01
Самый опасный участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск начали ремонтировать. Приведут его в нормативное состояние к следующему году. Об этом сообщил на прошедшей пресс-конференции врио губернатора Владимир Якушев.

Самый опасный участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск начали ремонтировать. Приведут его в нормативное состояние к следующему году. Об этом сообщил на прошедшей пресс-конференции врио губернатора Владимир Якушев.

Он пояснил, что после ремонта самого тяжелого участка, по которому машины двигаются со скоростью 5 км/ч, ситуация исправится в лучшую сторону. «Но привести его в порядок, я думаю, в этом году в любом случае не успеют, только к году следующему», — отметил Владимир Владимирович.

Напомним, что в будущем трассу Тюмень — Ханты-Мансийск планируют местами расширить до четырех полос.

«Что касается четырехполосных дорог: сегодня на территории области один участок делается на дороге Ялуторовск — Ишим. Когда его к сентябрю закончат, между Ялуторовском и Заводоуковском будет совсем другое движение. Нам бы хотелось, чтобы все федеральные трассы находились в таком состоянии. Но сейчас задача, как минимум, нормализовать движение на дорогах, чтобы машины могли ехать с нормальной скоростью, не менее 90 км/ч, и привести проблемные участки в нормативное состояние. Следующий шаг — это вопрос реконструкции», — сообщил Владимир Якушев.

Но есть одна проблема. Владимир Владимирович уточнил, что на сегодняшний день федеральной целевой программе достался мост через Обь — в этом проекте заинтересована и Тюмень, и Ямал. Второй объект — мост в Крым. В связи с этим получить финансовую поддержку на реконструкцию федеральных трасс будет очень сложно, поэтому вопрос приведения в нормативное состояние дорог, скорее всего, закроют на пару лет, а дальше уже будут биться за их реконструкцию.

«Эту проблему с повестки дня я ни в коем случае не снимаю, потому что иначе через какой-то промежуток времени на трассах будет одна сплошная пробка», — подытожил исполняющий обязанности главы региона.

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