В Тюмени завершился Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель»

Третье место заслуженно завоевала очень оптимистичная и целеустремленная команда центрального регионального центра МЧС России: липчане, ровно выступив на всей турнирной дистанции, сумели собрать почти полный набор медального металла, кроме бронзы. Но в конце соревнований, именно этот окрас стал для них решающим — кубок за третье место уезжает в Липецкую область.