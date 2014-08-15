В Тюмени завершился Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель»

В четверг стало известно и имя победителя в финальном, самом долгоиграющем конкурсе «Организация быта в полевых условиях». Команда Приволжского регионального центра МЧС России с красивым названием «Белая звезда», державшаяся в стане лидеров на протяжении всех трех дней, стала победительницей в этой номинации.
На торжественной церемонии награждения призеров и победителей «Юного пожарного 2014» учащиеся Михайловской школы № 2 которые и являются участниками «Белой звезды», несколько раз выходили на сцену для получения дипломов и наград в отдельных видах.
Однако самый главный выход ребят и девчонок состоялся в финале награждения. Главный судья соревнований, заместитель начальника управления обеспечения надзорной деятельности ФКУ «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России», полковник внутренней службы Андрей Птахин вручил «Белой звезде» сияющий золотым отливом кубок победителя в общем зачете.
Немного не хватило везения и быстрых секунд команде главного управления МЧС России по городу Москва: кадеты 2-ого кадетского корпуса № 57 имени героя Российской Федерации В.М. Максимчука остановились в паре шагов от первой ступеньки пьедестала, став, в итоге, вторыми.
Третье место заслуженно завоевала очень оптимистичная и целеустремленная команда центрального регионального центра МЧС России: липчане, ровно выступив на всей турнирной дистанции, сумели собрать почти полный набор медального металла, кроме бронзы. Но в конце соревнований, именно этот окрас стал для них решающим — кубок за третье место уезжает в Липецкую область.
Остальные места распределились следующим образом: четвертое место — Северо — Кавказский региональный центр, пятое — Уральский региональный центр МЧС России, и замкнули сикстет сильнейших — представители Сибирского регионального центра, сообщают в управлении МЧС России по Тюменской области.
Главный судья соревнований Андрей Птахин поблагодарил все команды за участие в соревнованиях, пожелав успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности, новых побед и достижений. Отдельные слова благодарности руководителей судейского аппарата были адресованы организаторам полевого лагеря — сотрудникам ГУ МЧС России по Тюменской области и персоналу детского оздоровительного центра «Остров детства», на базе которого и проходили Всероссийские соревнования.
Закончился праздник лучших юных пожарных России масштабным концертом, подготовленным участниками художественной самодеятельности «Острова детства» и сотрудниками оркестра главного управления. В самом завершении, перед минутой расставания на целый год, васильковую синь августовского неба рассекли разноцветные полосы: красивое пиротехническое шоу еще больше закрепило добрые и позитивные впечатления ребят о прошедшем на тюменской земле событии.