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В РФ хотят ввести новый знак для машин с грязным выхлопом

15 августа 2014, 09:14
В России в ближайшем будущем может появиться новый дорожный знак, который будет ограничивать движение машин с грязным выхлопом. Соответствующие поправки к ПДД разработаны Минтрансом.

Как пишет AutoNews.ru со ссылкой на «Коммерсант», в документе говорится, что в России будет введено понятие «зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». На такой территории запрещается движение автомобилей, экологический класс которых ниже, чем указанный на знаке. Исключение будет делаться для автомобилей Минобороны, МВД, МЧС, «Почты России», а также для мотоциклов и ретроавтомобилей.

В ведомстве пояснили, что знак и поправки к ПДД разработаны для того, чтобы их могли применять региональные органы власти в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Действующими правилами ограничить въезд загрязняющих воздух машин не представляется возможным. В Минтрансе добавили, что введение нового знака коснется, предположительно, 500 тысяч предпринимателей и 35 миллионов автомобилистов.

Не исключено, что новый указатель может быть применен и в Москве, где, по данным «Автостата», зарегистрировано более 1 миллиона автомобилей с двигателем «Евро-0» и «Евро-1». По данным экспертов, вклад легковых машин в загрязнение столичного воздуха составляет примерно 70%.

#Новости#Автомобили#Законодательство#Экология#Транспорт#Olga#Общество
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