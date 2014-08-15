В РФ хотят ввести новый знак для машин с грязным выхлопом

Как пишет AutoNews.ru со ссылкой на «Коммерсант», в документе говорится, что в России будет введено понятие «зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». На такой территории запрещается движение автомобилей, экологический класс которых ниже, чем указанный на знаке. Исключение будет делаться для автомобилей Минобороны, МВД, МЧС, «Почты России», а также для мотоциклов и ретроавтомобилей.