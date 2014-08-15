В общежитиях отменят «комендантский час»

«В письме указывается на недопустимость применения к студентам мер дисциплинарного характера, в том числе в виде так называемых отработок и принудительного труда, за возвращение в студобщежитие в ночное время», — говорится в сообщении министерства.
Ректорам вузов, студенты которых по-прежнему сообщают в Минобрнауки об ограничениях на вход и выход из общежитий в ночное время, предписано до 22 августа отчитаться об отмене «комендантского часа». В письме отмечается, что руководители вузов будут нести персональную ответственность за достоверность этой информации.
Ранее с инициативой об отмене «комендантского часа» выступил уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов. Предложение студенческого омбудсмена было поддержано министром образования и науки Дмитрием Ливановым, который заявил о незаконности установления подобных ограничений, после чего ведомство направило в вузы соответствующее письмо.
В июле Минобрнауки предупреждало ректоров вузов о персональной ответственности за нарушение прав студентов при предоставлении мест в общежитии летом. Об этом пишет «РИА Новости».
Фото: bbc.co.uk