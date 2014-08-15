В общежитиях отменят «комендантский час»

Ректорам вузов, студенты которых по-прежнему сообщают в Минобрнауки об ограничениях на вход и выход из общежитий в ночное время, предписано до 22 августа отчитаться об отмене «комендантского часа». В письме отмечается, что руководители вузов будут нести персональную ответственность за достоверность этой информации.