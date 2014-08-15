Тюменцы выступили в «RDS Север» и ULD

Самая представительная делегация десантировалась в Нефтеюганске, где на территории аэропорта прошли заезды третьего этапа серии «RDS Север» — тюменцы уже принимали участие в этом году в уикендах чемпионата, но августовский спортивный уикенд оказался одним из самых насыщенных и интересных.
Во-первых, в списке допущенных к участию пилотов оказалось свыше десятка фамилий, напротив которых в графе «Город» стояло упоминание Тюмени. Во-вторых, в квалификации несколько наших земляков пробились в топ-10, но, главное, победу в квалификации одержал Сергей Щербаков, представляющий Ишим. В сезоне-2014 пилот, известный своими выступлениями в дрифте, сосредоточился на судействе заездов «RDS Урал», но все же не забросил старты. Итогом вылазки на север Тюменской области стала победа в квалификации и четвертое место в парных заездах — в шаге от подиума остановился Сергей, опередив на одну позицию другого тюменца Антона Зворыгина.
«Машину протестировал — все, что должно было сломаться, сломалось. Спасибо товарищам за помощь — ездить с механиками очень комфортно. Спасибо сервису InJapan — тачка не подвела», — резюмировал свое выступление в Нефтеюганске Сергей Щербаков.
Чуть меньше повезло другим пилотам — кто-то выбыл на стадии топ-16, кого-то подкосили технические проблемы, но в целом выступление тюменцев можно признать успешным. Два места в топ-5 на залитой дождем трассе в борьбе с несколькими десятками серьезных соперников — это высокий результат!
Еще более удачным для Тюмени оказался третий этап открытого чемпионата УрФО по дрифту «RDA ULD» в Перми — на трассе «Камская долина» был всего один пилот из нашего города, зато как он выступил! Александр Соловьёв, отметившись подиумом на третьем этапе «RDS Урал» в Кургане, поймал кураж.
В квалификации «RDA ULD» наш земляк одержал уверенную победу, опередив ближайшего соперника всего на половину балла, а ставшего третьим пилота на один балл. Ну а в финальных заездах Александру Соловьеву не хватило немного стабильности, чтобы повторить достижение прошлого года (победу в квалификации и победу в финале) — в итоге тюменец стал вторым, но это великолепный результат для первого старта в серии в этом году!
«Спасибо большое моим спонсорам! Если бы не они, я бы вообще никуда не поехал. Поставили жесткое сцепление в начале сезона, и оно ломает все, что за ним находится. Я сломал уже три кардана, редуктор, коробку… Наконец-то купили другое сцепление, но, правда, не успели поставить — эту гонку снова ехал на старом. Задача у меня всегда победить! Но надо кататься в свое удовольствие и не заморачиваться на том, что надо по-любому выиграть! Когда приезжаешь кататься — намного лучше получается, чем когда сильно переживаешь», — рассказал о пермском этапе Александр Соловьёв.
До конца 2014 года осталось еще несколько спортивных уикендов, а ближайший из основных стартов пройдет в Тюмени 23–24 августа — в Метелево состоится четвертый и финальный этап серии «RDS Урал».
Фото: Виктор Копотилов, Сергей Гутман, Виталий Куркин, Макс Майер, Максим Россомагин