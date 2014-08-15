Тюменцы выступили в «RDS Север» и ULD

«Спасибо большое моим спонсорам! Если бы не они, я бы вообще никуда не поехал. Поставили жесткое сцепление в начале сезона, и оно ломает все, что за ним находится. Я сломал уже три кардана, редуктор, коробку… Наконец-то купили другое сцепление, но, правда, не успели поставить — эту гонку снова ехал на старом. Задача у меня всегда победить! Но надо кататься в свое удовольствие и не заморачиваться на том, что надо по-любому выиграть! Когда приезжаешь кататься — намного лучше получается, чем когда сильно переживаешь», — рассказал о пермском этапе Александр Соловьёв.