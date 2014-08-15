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Россия попала в десятку самых конфликтующих стран

15 августа 2014, 15:36
Австралийский Институт экономики и мира составил Глобальный индекс миролюбия за 2014 год. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на британскую газету The Independent.
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Тюмень

В списке стран, которые больше других втянуты в вооруженные конфликты, оказалось 10 государств: Южный Судан, Ирак, Сомали, Республика Судан, Демократическая республика Конго, Центральноафриканская республика, Пакистан, КНДР, Нигерия и Россия. Исследователи также отмечают, что в этих странах происходит большое количество терактов и существует высокий уровень преступности.

По мнению экспертов, из 162 стран мира, в которых составляется Глобальный индекс миролюбия, всего 11 не участвуют ни в каких конфликтах как на своей территории, так и на территории другого государства. Это Швейцария, Япония, Катар, Уругвай, Маврикий, Чили, Ботсвана, Коста-Рика, Вьетнам, Панама и Бразилия.

Глобальный индекс миролюбия составляют с 2007 года. Автором идеи был австралийский предприниматель Стив Киллелеа (Steve Killelea), ее одобрили, в частности, бывший президент США Джимми Картер и Далай-лама. Как сообщает британская газета, с каждым годом число стран, принимающих участие в военных действиях, растет.

Фото: kredit-for-you.ru

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