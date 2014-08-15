Россия попала в десятку самых конфликтующих стран

По мнению экспертов, из 162 стран мира, в которых составляется Глобальный индекс миролюбия, всего 11 не участвуют ни в каких конфликтах как на своей территории, так и на территории другого государства. Это Швейцария, Япония, Катар, Уругвай, Маврикий, Чили, Ботсвана, Коста-Рика, Вьетнам, Панама и Бразилия.