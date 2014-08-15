ЛДПР хочет запретить усыновление детей странами-агрессорами

«Нужно запретить усыновление наших детей гражданами этих государств. Мы сами в состоянии воспитать их. Государству необходимо лишь достойно платить российским семьям, взявшим детей на воспитание. На Западе дети подвергаются преступным действиям со стороны усыновителей, а мы уже ничего сделать не можем, — заметил Худяков. — В той же Европе пропагандируют ценности уничтожения человека и изъятия из семейной жизни понятий „мама“ и „папа“. Наши дети не должны жить в таких условиях, поэтому мы обеспечим им лучшее будущее в России».