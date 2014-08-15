ЛДПР хочет запретить усыновление детей странами-агрессорами

По его мнению, Россия не может доверять в вопросах безопасности здоровья и жизни своих детей тем странам, которые уже сегодня применяют «несправедливые» санкции. Об этом пишет «Лента. Ру».
«Нужно запретить усыновление наших детей гражданами этих государств. Мы сами в состоянии воспитать их. Государству необходимо лишь достойно платить российским семьям, взявшим детей на воспитание. На Западе дети подвергаются преступным действиям со стороны усыновителей, а мы уже ничего сделать не можем, — заметил Худяков. — В той же Европе пропагандируют ценности уничтожения человека и изъятия из семейной жизни понятий „мама“ и „папа“. Наши дети не должны жить в таких условиях, поэтому мы обеспечим им лучшее будущее в России».
Среди государств, введших санкции в отношении РФ, числятся страны ЕС, Швейцария, Норвегия, Австралия, Япония, Канада и США. При этом в ряд этих стран усыновление из России уже запрещено. В декабре 2012 года был принят резонансный «закон Димы Яковлева», который запретил усыновление детей в Соединенные Штаты. Летом 2013-го была внесена поправка в статью 127 Семейного кодекса РФ, которая запрещает усыновление российских детей лицами, состоявшими в однополых браках, а также одинокими гражданами стран, где подобные союзы разрешены.
Из стран, которые ввели в отношении РФ санкции, однополые браки регистрируются в Канаде, Испании, Португалии, Франции, Великобритании, Бельгии, Дании, Нидерландах, Швеции и Норвегии. В эти страны усыновление из РФ было запрещено ранее. Большая часть членов ЕС, а также Швейцария, Япония и Австралия не имеют сегодня ограничений по усыновлению в России.
Фото: youradvise.ru