nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Горячие новости: убийство девочки, продуктовые санкции и автобусные полосы

15 августа 2014, 17:01
Запрет на ввоз в Россию некоторых продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США обсуждают во всем мире. Конечно же, эта тема не осталась без внимания тюменцев. Вторую неделю пользователи интернет-портала Nashgorod.ru спорят о ценах, политике и значении камамбера в жизни. Кроме того, горожан взбудоражило убийство 9-летней девочки, а введение автобусных полос в микрорайонах вызвало оживленную дискуссию.
Сюжет
Тюмень

Самая популярная новость на этой неделе — трагическая. В конце прошлой недели в Тюмени пропала 9-летняя девочка. Родители оставили ее в комнате, которую снимали, и ушли на работу в ночную смену, а когда вернулись, ребенка не было. В понедельник стало известно, что девочка была убита. В совершении преступления подозревается 22-летний нелегальный мигрант, живший в той же квартире. Он уже признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело ребенка. В настоящее время мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Новость набрала около 6,5 тысяч просмотров.

Что останется на прилавках в Тюмени после введения санкций? Этот вопрос уже вторую неделю волнует горожан. Напомним, в Россию запрещен ввоз говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Заместитель губернатора региона, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов прокомментировал переживания тюменцев по поводу отсутствия на прилавках популярных продуктов. По его словам, проблем с сыром, молоком и мясом в регионе возникнуть не должно. Подробнее читайте в материале на сайте Nashgorod.ru. Текст с комментариями Чейметова набрал 3,5 тысячи просмотров и порядка 60 комментариев. Одни горожане выражают недовольство тем, что в магазинах не будет импортных сыров, и опасаются серьезного роста цен. Другие полны оптимизма и призывают поддержать отечественного производителя.

Еще больше комментариев — порядка 80 — набрала новость о запуске автобусных полос на улицах Широтной и Пермякова. Одними из первых по выделенным полосам проехали тюменские журналисты. Дорога от остановки «ТЭЦ-2» на улице Широтной до улицы Максима Горького заняла 37 минут. Конечный пункт назначения был выбран не случайно, ведь именно в этом месте новая автобусная полоса сливается с уже существующей, запущенной давным-давно от Максима Горького до моста Влюбленных. Пока автобусы в микрорайонах двигаются по старому расписанию, но в дальнейшем, после проведенного мониторинга, оно будет корректироваться. Предполагается, что введение выделенных полос позволит значительно сократить время, которое автобус находится в пути, и пассажиры общественного транспорта будут быстрее добираться до места назначения даже в часы пик. Естественно, многие автомобилисты от нововведения не в восторге.

Скоро начнется новая неделя, она принесет нам много новых горячих новостей, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Вход для комментариев свободен и для зарегистрированных пользователей, и через аккаунты социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги» — заявленные истории из жизни часто становятся статьями в разделе «Сюжеты нашего города». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.

#Новости#Тюмень#НашГород.ру#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25