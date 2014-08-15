Горячие новости: убийство девочки, продуктовые санкции и автобусные полосы

Еще больше комментариев — порядка 80 — набрала новость о запуске автобусных полос на улицах Широтной и Пермякова. Одними из первых по выделенным полосам проехали тюменские журналисты. Дорога от остановки «ТЭЦ-2» на улице Широтной до улицы Максима Горького заняла 37 минут. Конечный пункт назначения был выбран не случайно, ведь именно в этом месте новая автобусная полоса сливается с уже существующей, запущенной давным-давно от Максима Горького до моста Влюбленных. Пока автобусы в микрорайонах двигаются по старому расписанию, но в дальнейшем, после проведенного мониторинга, оно будет корректироваться. Предполагается, что введение выделенных полос позволит значительно сократить время, которое автобус находится в пути, и пассажиры общественного транспорта будут быстрее добираться до места назначения даже в часы пик. Естественно, многие автомобилисты от нововведения не в восторге.