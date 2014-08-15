Горячие новости: убийство девочки, продуктовые санкции и автобусные полосы

Самая популярная новость на этой неделе — трагическая. В конце прошлой недели в Тюмени пропала 9-летняя девочка. Родители оставили ее в комнате, которую снимали, и ушли на работу в ночную смену, а когда вернулись, ребенка не было. В понедельник стало известно, что девочка была убита. В совершении преступления подозревается 22-летний нелегальный мигрант, живший в той же квартире. Он уже признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело ребенка. В настоящее время мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Новость набрала около 6,5 тысяч просмотров.
Что останется на прилавках в Тюмени после введения санкций? Этот вопрос уже вторую неделю волнует горожан. Напомним, в Россию запрещен ввоз говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Заместитель губернатора региона, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов прокомментировал переживания тюменцев по поводу отсутствия на прилавках популярных продуктов. По его словам, проблем с сыром, молоком и мясом в регионе возникнуть не должно. Подробнее читайте в материале на сайте Nashgorod.ru. Текст с комментариями Чейметова набрал 3,5 тысячи просмотров и порядка 60 комментариев. Одни горожане выражают недовольство тем, что в магазинах не будет импортных сыров, и опасаются серьезного роста цен. Другие полны оптимизма и призывают поддержать отечественного производителя.
Еще больше комментариев — порядка 80 — набрала новость о запуске автобусных полос на улицах Широтной и Пермякова. Одними из первых по выделенным полосам проехали тюменские журналисты. Дорога от остановки «ТЭЦ-2» на улице Широтной до улицы Максима Горького заняла 37 минут. Конечный пункт назначения был выбран не случайно, ведь именно в этом месте новая автобусная полоса сливается с уже существующей, запущенной давным-давно от Максима Горького до моста Влюбленных. Пока автобусы в микрорайонах двигаются по старому расписанию, но в дальнейшем, после проведенного мониторинга, оно будет корректироваться. Предполагается, что введение выделенных полос позволит значительно сократить время, которое автобус находится в пути, и пассажиры общественного транспорта будут быстрее добираться до места назначения даже в часы пик. Естественно, многие автомобилисты от нововведения не в восторге.
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