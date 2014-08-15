ДТП у «Востока»: водитель «Тойоты» поворачивал налево там, где это запрещено

Малыш в возрасте одного месяца пострадал вчера в ДТП на улице Дружбы, 128 в столкновении автомобилей Chevrolet и Opel из Свердловской области. Предварительно, водитель Chevrolet со стажем один месяц нарушила правила очередности проезда. Младенец находился в переносной люльке, на руках у мамы в «Опеле», у него травма головы. Также в ДТП пострадала 47-летняя водитель «Опеля», бабушка малыша, у нее ушибы, сообщает УГИБДД Тюменской области.