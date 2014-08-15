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ДТП у «Востока»: водитель «Тойоты» поворачивал налево там, где это запрещено

15 августа 2014, 10:55
На дорогах Тюменской области 14 августа произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в них ранены 23 человека, в том числе трое детей.
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Дети

Малыш в возрасте одного месяца пострадал вчера в ДТП на улице Дружбы, 128 в столкновении автомобилей Chevrolet и Opel из Свердловской области. Предварительно, водитель Chevrolet со стажем один месяц нарушила правила очередности проезда. Младенец находился в переносной люльке, на руках у мамы в «Опеле», у него травма головы. Также в ДТП пострадала 47-летняя водитель «Опеля», бабушка малыша, у нее ушибы, сообщает УГИБДД Тюменской области.

Два пассажирских автобуса ЛиАЗ столкнулись утром в центре Тюмени на перекрестке улиц Мориса Тореза и Ленина. Предварительно, водитель автобуса 14-го маршрута не выдержал безопасную дистанцию и въехал в стоящий автобус № 17. В результате пострадали пять пассажиров, в том числе 2-летняя девочка. У ребенка травма головы, у других пострадавших ушибы.

На улице Республики, 159 столкнулись Toyota и мотоцикл Suzuki. По предварительным данным, водитель иномарки поворачивал на перекрестке, где поворот запрещен. Мотоциклист получил травму ноги и сухожилия.

Три человека пострадали вчера вечером в столкновении автомобилей Audi и Toyota на улице 9 января. Причиной аварии послужило нарушение очередности проезда. Ушибы и другие повреждения получили оба водителя 22-х и 24-х лет, и 19-летняя пассажирка Audi.

На загородных магистралях водители продолжают превышать безопасную скорость. На 185 километре автодороги Тюмень — Омск столкнулись Toyota Highlander и Chevrolet. Предварительно, водитель «Тойоты» при обгоне не смог выбрать безопасную дистанцию. Травмированы оба водителя и 30-летняя пассажирка «Тойоты», у них травмы головы, ушибы, скальпированные раны.

Автомобиль Honda опрокинулся на 17 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. За рулем находилась 26-летняя девушка, со стажем четыре месяца. Девушка зацепила обочину, потеряла управление автомобилем, машина опрокинулась во встречный кювет. Пострадала 45-летняя пассажирка, у нее ушибы и сотрясение мозга.

Ночью на 7 километре автодороги Ялуторовск — Ярково в кювет съехал автомобиль Renault. 49-летний водитель ехал в утомленном состоянии, не был пристегнут ремнем безопасности. Он получил ушиб грудной клетки и множественные ушибы.

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