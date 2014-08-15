99 зданий города без горячей воды из-за повреждений теплотрасс

«На сегодняшний день в связи с капитальными ремонтами проводимыми „Тепло Тюмени“- филиалом ОАО „СУЭНКО“ отключены 76 объектов по улицам: Волгоградская, Мельникайте, Минская, Киевская, Рижская, Республики, Кремлевская, 50 лет октября, 70 лет октября, Амурская. Но существуют отключения связанные с повреждениями теплотрассы, таких объектов на сегодняшний день 99, работы на 93 из них сегодня планируют завершить. Опрессовочные работы филиал планирует провести согласно графика», — сообщают в компании.