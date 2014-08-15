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99 зданий города без горячей воды из-за повреждений теплотрасс

15 августа 2014, 10:51
Опрессовки в областном центре продолжаются. На сегодняшний день без горячей воды в городе 99 объектов из-за порывов теплотрасс и 76 — в плановом порядке. Такие данные предоставили в «Тепло Тюмени»- филиале ОАО «СУЭНКО».

«На сегодняшний день в связи с капитальными ремонтами проводимыми „Тепло Тюмени“- филиалом ОАО „СУЭНКО“ отключены 76 объектов по улицам: Волгоградская, Мельникайте, Минская, Киевская, Рижская, Республики, Кремлевская, 50 лет октября, 70 лет октября, Амурская. Но существуют отключения связанные с повреждениями теплотрассы, таких объектов на сегодняшний день 99, работы на 93 из них сегодня планируют завершить. Опрессовочные работы филиал планирует провести согласно графика», — сообщают в компании.

Напомним, согласно графику, опрессовки в городе должны завершиться 20 августа.

Узнать, когда в вашем доме отключат горячее водоснабжение в связи с опрессовкой, можно с помощью сервиса NashGorod.ru. Изменение сроков может быть связано с ремонтами теплотрасс или внутридомовыми работами. Уточнять дату включения горячей воды в вашем доме необходимо в вашей управляющей организации.

#Новости#Горячая вода#Коммунальные аварии#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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