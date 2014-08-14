Участвуйте в фотоконкурсе «В гостях у ЮТэйр»

Авиакомпания «ЮТэйр» приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе, посвященном авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое пройдет 16 августа 2014 года в аэропорту «Плеханово» города Тюмени.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Быть подписчиком одной из официальных групп «ЮТэйр» в социальных сетях: Facebook (https://www.facebook.com/UTairAvia), ВКонтакте (https://vk.com/utairavia) или Instagram (http://instagram.com/utair).
2. Опубликовать фотографию с авиашоу на своей странице в социальных сетях, используя хештеги #utairshow #ЮТэйр. Присутствие на фото символики или логотипа «ЮТэйр» увеличит ваши шансы на победу.
Конкурс проводится с 17 по 31 августа 2014 года. 5 сентября 2014 года конкурсная комиссия выберет автора самого яркого кадра с авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которому будет вручен памятный приз.
Традиционное авиашоу «В гостях у ЮТэйр» проводится раз в два года. В 2012 году мероприятие посетило более 20 000 зрителей. Для гостей праздника на специальной площадке будут открыты для показа образцы авиационной техники «ЮТэйр» — вертолеты Ми-26, Ми-8Т, Ми-10К, Ми-6, AS350, ВО-105, Robinson R44, самолет Ан-2 — с доступом к салонам и кабинам воздушных судов.
Начало мероприятия — в 11:00. Вход свободный.
Медиа-партнер — телеканал Тюменское время; информационный партнер — радиостанция Диполь FM; интернет-партнер — портал Вслух.ру.