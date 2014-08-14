Участвуйте в фотоконкурсе «В гостях у ЮТэйр»

Традиционное авиашоу «В гостях у ЮТэйр» проводится раз в два года. В 2012 году мероприятие посетило более 20 000 зрителей. Для гостей праздника на специальной площадке будут открыты для показа образцы авиационной техники «ЮТэйр» — вертолеты Ми-26, Ми-8Т, Ми-10К, Ми-6, AS350, ВО-105, Robinson R44, самолет Ан-2 — с доступом к салонам и кабинам воздушных судов.