«Солнечный» стал работать на час дольше

Теперь посетить магазины торгового центра можно будет даже поздним вечером — до этого «Солнечный» работал до 21 часа.
«Солнечный» — это торговый центр с концепцией Family Mal, лучшее место для семейного отдыха. Летом по выходным здесь проходят детские праздничные программы. Например, в эти выходные гостям торгового центра покажут выступления клуба исторического фехтования, познакомят с разбойниками в таверне «Сладкий Утенок» (обучающая игровая программа), заплетут девочкам косы, а мальчикам сделают прически в стиле Элвиса Пресли.
Для посетителей на авто предусмотрена многоуровневая парковка в 6 этажей на 610 машиномест. Из паркинга посетители могут пройти в торговый центр.
Также в ТРЦ «Солнечный» активно развито направление социальных проектов: работают книгообменник, бесплатный прокат детских тележек, есть единственная в Тюмени доска желаний, комната матери и ребенка, гардероб, бесплатный игровой автомат Xbox, детская комната, действует дисконтная программа Malloko.