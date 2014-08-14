«Солнечный» стал работать на час дольше

«Солнечный» — это торговый центр с концепцией Family Mal, лучшее место для семейного отдыха. Летом по выходным здесь проходят детские праздничные программы. Например, в эти выходные гостям торгового центра покажут выступления клуба исторического фехтования, познакомят с разбойниками в таверне «Сладкий Утенок» (обучающая игровая программа), заплетут девочкам косы, а мальчикам сделают прически в стиле Элвиса Пресли.