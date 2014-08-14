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«Солнечный» стал работать на час дольше

14 августа 2014, 15:18
Торгово-развлекательный центр «Солнечный» с 8 августа начал работать в новом режиме — с 10 до 22 часов.
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Тюмень

Теперь посетить магазины торгового центра можно будет даже поздним вечером — до этого «Солнечный» работал до 21 часа.

«Солнечный» — это торговый центр с концепцией Family Mal, лучшее место для семейного отдыха. Летом по выходным здесь проходят детские праздничные программы. Например, в эти выходные гостям торгового центра покажут выступления клуба исторического фехтования, познакомят с разбойниками в таверне «Сладкий Утенок» (обучающая игровая программа), заплетут девочкам косы, а мальчикам сделают прически в стиле Элвиса Пресли.

Для посетителей на авто предусмотрена многоуровневая парковка в 6 этажей на 610 машиномест. Из паркинга посетители могут пройти в торговый центр.

Также в ТРЦ «Солнечный» активно развито направление социальных проектов: работают книгообменник, бесплатный прокат детских тележек, есть единственная в Тюмени доска желаний, комната матери и ребенка, гардероб, бесплатный игровой автомат Xbox, детская комната, действует дисконтная программа Malloko.

#Новости#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Общество
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