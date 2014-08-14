nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Симон Фуркад и Яков Фак не приедут в Тюмень

14 августа 2014, 10:34
Словенский биатлонист Яков Фак и француз Симон Фуркад не смогут приехать на Чемпионат мира по летнему биатлону в Тюмени. Об этом сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт» со ссылкой на руководителя Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрия Грамотина.

«К сожалению, у нас есть первые потери. Из-за травмы к нам не приедет француз Симон Фуркад, также снялся с соревнований Яков Фак из Словении. А вообще, мы согласовали с IBU наиболее удобные для всех стран сроки проведения чемпионата. Ориентировались на максимальный комфорт национальных команд в тренировочном плане и отсутствие накладок на национальные чемпионаты прокомментировал ситуацию Дмитрий Грамотин.

Отметим, что ранее от участия в чемпионате отказалась украинская биатлонистка Юлия Джима. Причиной отказа также названа травма, полученная спортсменкой на тренировке.

Чемпионат мира по летнему биатлону среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок в Тюмени состоится 21–24 августа в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Участие в нем будут принимать представители 29 стран мира, включая и именитых спортсменов.

#Новости#Спортсмены#Спорт#Жемчужина Сибири#Летний биатлон#Чемпионат мира#Алексей
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25