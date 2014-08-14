Симон Фуркад и Яков Фак не приедут в Тюмень

«К сожалению, у нас есть первые потери. Из-за травмы к нам не приедет француз Симон Фуркад, также снялся с соревнований Яков Фак из Словении. А вообще, мы согласовали с IBU наиболее удобные для всех стран сроки проведения чемпионата. Ориентировались на максимальный комфорт национальных команд в тренировочном плане и отсутствие накладок на национальные чемпионаты прокомментировал ситуацию Дмитрий Грамотин.
Отметим, что ранее от участия в чемпионате отказалась украинская биатлонистка Юлия Джима. Причиной отказа также названа травма, полученная спортсменкой на тренировке.
Чемпионат мира по летнему биатлону среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок в Тюмени состоится 21–24 августа в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Участие в нем будут принимать представители 29 стран мира, включая и именитых спортсменов.