Симон Фуркад и Яков Фак не приедут в Тюмень

«К сожалению, у нас есть первые потери. Из-за травмы к нам не приедет француз Симон Фуркад, также снялся с соревнований Яков Фак из Словении. А вообще, мы согласовали с IBU наиболее удобные для всех стран сроки проведения чемпионата. Ориентировались на максимальный комфорт национальных команд в тренировочном плане и отсутствие накладок на национальные чемпионаты прокомментировал ситуацию Дмитрий Грамотин.