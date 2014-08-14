Сбербанк упростил оплату за воду

«Теперь клиентам Сбербанка стало проще оплачивать счета за воду. Если раньше нужно было вводить много данных, то сейчас достаточно знать только номер лицевого счета. Услуга совершенно бесплатна и предоставляется Сбербанком без комиссии», — комментирует заместитель директора управления «Банк XXI» Западно-Сибирского банка Сбербанка Роман Абрамов.