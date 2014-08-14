Сбербанк упростил оплату за воду

«Теперь клиентам Сбербанка стало проще оплачивать счета за воду. Если раньше нужно было вводить много данных, то сейчас достаточно знать только номер лицевого счета. Услуга совершенно бесплатна и предоставляется Сбербанком без комиссии», — комментирует заместитель директора управления «Банк XXI» Западно-Сибирского банка Сбербанка Роман Абрамов.
Жителям многоквартирных домов, имеющих непосредственную форму управления, а также частного сектора Сбербанк предлагает оплатить услуги Тюменского водоканала в 40 офисах в Тюмени или воспользоваться более чем 100 банкоматами и терминалами. Кроме того, услуга доступна пользователям сервисов «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж ЖКХ».
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