nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сбербанк упростил оплату за воду

14 августа 2014, 10:47
Западно-Сибирский банк Сбербанка и Тюменский водоканал подписали договор о сотрудничестве по приему платежей от физических лиц за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

«Теперь клиентам Сбербанка стало проще оплачивать счета за воду. Если раньше нужно было вводить много данных, то сейчас достаточно знать только номер лицевого счета. Услуга совершенно бесплатна и предоставляется Сбербанком без комиссии», — комментирует заместитель директора управления «Банк XXI» Западно-Сибирского банка Сбербанка Роман Абрамов.

Жителям многоквартирных домов, имеющих непосредственную форму управления, а также частного сектора Сбербанк предлагает оплатить услуги Тюменского водоканала в 40 офисах в Тюмени или воспользоваться более чем 100 банкоматами и терминалами. Кроме того, услуга доступна пользователям сервисов «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж ЖКХ».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

Фото 6ya-s-vami7.ru

#Новости#Сбербанк#Водоканал#Вода#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25