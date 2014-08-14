Пушистые создания ждут вашей помощи

Администратор пункта содержания бездомных кошек Людмила Горохова рассказывает о том, что помощь животным требуется каждый день: «Вы можете прийти и посмотреть сами, как у нас обстоят дела, и в чем мы нуждаемся. Кошек нам несут сумками и коробками, привозят на машинах и просто бросают. Половина кошек у нас подброшенные. Мы просто не в состоянии содержать их всех и кормить по причине нехватки средств. Организаторы пункта передержки имеют постоянные места работы и могут помогать кошкам только после рабочих дней и в выходные. Нас никто не финансирует, пункт существует только за наши собственные зарплаты. Пока мы не начали заниматься этим делом, даже не представляли, что такое огромное количество кошек остается без хозяев».