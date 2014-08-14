Пушистые создания ждут вашей помощи

Создателям «Счастливого кота» требуется помощь добровольцев в побелке и уборке помещения. Желающим помочь с собой необходимо взять сменную одежду, обувь, косынку или кепку, резиновые перчатки, при возможности тряпки и ведра.
Сейчас кошки содержатся в небольшом помещении. Изначально за четвероногими постояльцами ухаживали всего два-три человека. С января к работе в пункте содержания стали подключаться волонтеры. Они же размещают рекламные объявления в социальных сетях, на специализированных сайтах в стремлении найти питомцам добрых и ответственных хозяев.
Администратор пункта содержания бездомных кошек Людмила Горохова рассказывает о том, что помощь животным требуется каждый день: «Вы можете прийти и посмотреть сами, как у нас обстоят дела, и в чем мы нуждаемся. Кошек нам несут сумками и коробками, привозят на машинах и просто бросают. Половина кошек у нас подброшенные. Мы просто не в состоянии содержать их всех и кормить по причине нехватки средств. Организаторы пункта передержки имеют постоянные места работы и могут помогать кошкам только после рабочих дней и в выходные. Нас никто не финансирует, пункт существует только за наши собственные зарплаты. Пока мы не начали заниматься этим делом, даже не представляли, что такое огромное количество кошек остается без хозяев».
«Кошек нам несут сумками и коробками, привозят на машинах и просто бросают»
Горожане, желающие помочь кошкам, могут принести в пункт передержки древесный наполнитель для лотков, одноразовую посуду, медикаменты, шприцы по два и пять миллилитров, одноразовые пеленки. Приюту также очень нужны кошачьи клетки, сухой корм и паштеты. Для того, чтобы кошкам было тепло и уютно, жители Тюмени могут преподнести в дар питомцам старые свитеры, пледы, покрывала. Помочь бездомным кошкам все неравнодушные тюменцы могут и деньгами.
Людмила Горохова просит не афишировать место нахождения пункта передержки бездомных кошек, так как было множество случаев, когда, узнавая его адрес, нерадивые хозяева просто подбрасывали кошек под дверь пункта из-за того, что питомцы надоели им, или им просто не хочется перевозить животное в новую квартиру с хорошим ремонтом.
«Такое впечатление, что у нас ведется негласная война против беззащитных и преданно любящих своих хозяев мягких комочков»
«Такое впечатление, что у нас ведется негласная война против этих беззащитных и преданно любящих своих хозяев мягких комочков. А хозяева цинично с ними расправляются. И только некоторым везет, когда на их бездомном пути встречается милосердный человек, дающий им шанс на новую жизнь. Радует, что многие люди стали подбирать и оставлять себе бездомных. Каждый день поступает несколько звонков, люди просят забрать кошку, прямо отчаяние берет от масштабов этой проблемы», — говорит администратор пункта передержки «Счастливый кот».
В скором времени организация «Счастливый кот» приобретет официальный статус. Возможно, что с регистрацией удастся найти более просторное помещение для животных.
Уточнить адрес помещения и задать любые вопросы можно по телефонам: 8-912-394-38-47 (Людмила), 8-904-499-58-43 (Мария).
Фото: http://ex.by