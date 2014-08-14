ФАС открывает горячую линию для жалоб граждан на рост цен на продукты

Напомним, Россия в начале августа на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список попали говядина, свинина, овощи, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты.