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ФАС открывает горячую линию для жалоб граждан на рост цен на продукты

14 августа 2014, 17:01
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открывает горячую линию, чтобы граждане могли сообщить о повышении цен на продукты, об этом сообщила начальник Управления контроля химической промышленности и АПК ФАС Анна Мирочиненко.
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Тюмень

Напомним, Россия в начале августа на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список попали говядина, свинина, овощи, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты.

«ФАС утвердила план мероприятий, которые можно разделить на несколько крупных групп. Первое — это организация информационного взаимодействия с целью получения оперативной информации. ФАС открывает горячую линию, позвонив на которую, любые граждане смогут проинформировать о фактах повышения цен», — сказала Мирочиненко.

Кроме того, в соответствии с планом, ведомство будет осуществлять мониторинг цен крупных хозяйствующих субъектов, а также применять меры антимонопольного реагирования по выявленным фактам повышения цен.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономического развития и ФАС координировать деятельность для недопущения роста цен. Медведев также заявил, что попытки спекулятивно заработать на ситуации будут жестко пресекаться. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: kp.ru

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