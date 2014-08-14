ФАС открывает горячую линию для жалоб граждан на рост цен на продукты

Напомним, Россия в начале августа на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список попали говядина, свинина, овощи, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты.
«ФАС утвердила план мероприятий, которые можно разделить на несколько крупных групп. Первое — это организация информационного взаимодействия с целью получения оперативной информации. ФАС открывает горячую линию, позвонив на которую, любые граждане смогут проинформировать о фактах повышения цен», — сказала Мирочиненко.
Кроме того, в соответствии с планом, ведомство будет осуществлять мониторинг цен крупных хозяйствующих субъектов, а также применять меры антимонопольного реагирования по выявленным фактам повышения цен.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономического развития и ФАС координировать деятельность для недопущения роста цен. Медведев также заявил, что попытки спекулятивно заработать на ситуации будут жестко пресекаться. Об этом сообщает «РИА Новости».
Фото: kp.ru