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Тюменцы оставили тысячу подписей к генсеку ООН против гибели детей на Украине

13 августа 2014, 15:20
В Тюменской области идет сбор подписей под обращением к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой остановить гибель детей на Украине и других горячих точках планеты. Организатором акции «Дети имеют право на жизнь» выступило тюменское отделение Всероссийского общественного движения «Матери России».
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Дети

«Для каждой из нас самым бесценным является жизнь своего ребёнка, мы рожаем детей для того, чтобы они жили, а не умирали, поэтому гибель каждого из них — это непоправимая утрата и невыносимая боль. Какие бы интересы не лежали в основе действий политиков, есть высшие общечеловеческие ценности — жизнь людей», — с такими словами обращается к Генеральному секретарю ООН председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.

В настоящее время около тысячи жителей Тюменской области, включая также жителей Тобольска, Ишима и Ялуторовска выразили свою добрую волю в защиту украинских детей.

Как сообщают в департаменте социальной политики правительства Тюменской области, сбор подписей ведется во всех муниципальных образованиях региона. Желающие обратиться к генсеку ООН могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры по месту жительства. В Тюмени можно обратиться в центр социальной помощи семье и детям «Мария».

#Новости#Беженцы с Украины#Акции#Дети#Сбор подписей#Алексей#Общество
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