Тюменцы оставили тысячу подписей к генсеку ООН против гибели детей на Украине

«Для каждой из нас самым бесценным является жизнь своего ребёнка, мы рожаем детей для того, чтобы они жили, а не умирали, поэтому гибель каждого из них — это непоправимая утрата и невыносимая боль. Какие бы интересы не лежали в основе действий политиков, есть высшие общечеловеческие ценности — жизнь людей», — с такими словами обращается к Генеральному секретарю ООН председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.