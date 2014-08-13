Тюменцы оставили тысячу подписей к генсеку ООН против гибели детей на Украине

«Для каждой из нас самым бесценным является жизнь своего ребёнка, мы рожаем детей для того, чтобы они жили, а не умирали, поэтому гибель каждого из них — это непоправимая утрата и невыносимая боль. Какие бы интересы не лежали в основе действий политиков, есть высшие общечеловеческие ценности — жизнь людей», — с такими словами обращается к Генеральному секретарю ООН председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.
В настоящее время около тысячи жителей Тюменской области, включая также жителей Тобольска, Ишима и Ялуторовска выразили свою добрую волю в защиту украинских детей.
Как сообщают в департаменте социальной политики правительства Тюменской области, сбор подписей ведется во всех муниципальных образованиях региона. Желающие обратиться к генсеку ООН могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры по месту жительства. В Тюмени можно обратиться в центр социальной помощи семье и детям «Мария».