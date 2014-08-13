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«Свою игру» посвятят 70-летию региона

13 августа 2014, 16:23
Уникальное событие — первый Кубок Чемпионов Тюменской области по спортивной «Своей игре» состоится завтра, 14 августа, в офисе «Федерации интеллектуальных игр».
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Тюмень

Как сообщают организаторы, Кубок будет посвящен 70-летию нашего региона. Подобный кубок уникален по своему составу и в Тюмени проводится впервые. В турнире примут участие 18 человек, сильнейших эрудитов Тюменской области. Свое участие в турнире подтвердили: Аркадий Либерман — чемпион Тюменской области-2014, Екатерина Сосенко — чемпион города Сургут и объединенного кубка Югры- 2014, Дмитрий Журавский — чемпион Тюмени-2014. Вместе с ними: Владислав Тайшин — Ханты-Мансийск, Борис Катермин — Нижневартовск, Кирилл Дорошев — Нефтеюганск, Константин Знаменщиков — Ишим, Павел Назаренко — Заводоуковск, Александр Токарчук — Салехард, Феликс Коваленко — Ноябрьск, Александр Кудеенко — Муравленко.

Также в турнире примут участие чемпионы различных тюменских вузов: Федор Гоок — Тюменский Государственный Университет, Владислав Тарасов — Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет, Руслан Савинов — Тюменская Государственная Академия Международной Экономики, Управления и Права, Александр Ляхов — Тюменская Государственная Академия культуры, искусств и социальных технологий.

Отметим, что еще трое счастливчиков смогут составить конкуренцию лучшим игрокам Тюменской области: отбор в основной состав турнира состоится по тому же адресу, что и первый Кубок Чемпионов — ул. Холодильная 71а, 13 августа в 18:30, за день до главного боя.

#Новости#Интеллектуальные игры#Тюмень#Olga#Общество
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