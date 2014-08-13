«Свою игру» посвятят 70-летию региона

Отметим, что еще трое счастливчиков смогут составить конкуренцию лучшим игрокам Тюменской области: отбор в основной состав турнира состоится по тому же адресу, что и первый Кубок Чемпионов — ул. Холодильная 71а, 13 августа в 18:30, за день до главного боя.