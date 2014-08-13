РФПЛ: ФК «Урал» переедет в Тюмень. В клубе советуют не спешить

Напомним, разговоры о временном переезде клуба из Премьер-лиги в Тюмень связаны с реконструкцией стадиона «Центральный» в Екатеринбурге для подготовки к Чемпионату мира-2018. Именно на этой арене «Урал» проводит свои домашние встречи.
Между тем руководство ФК «Урал» ранее заявило, что окончательного решения о переезде в Тюмень не было принято. Стадион «Геолог», на котором в мае побывала делегация клуба, рассматривался лишь как резервный вариант на будущий сезон.
На этот раз представители клуба вновь советуют не торопиться с выводами, поскольку официальных документов РФПЛ к ним не поступало. «В настоящий момент окончательного решения о месте проведения домашних матчей команды в сезоне-2014/15 не принято. Тюменский стадион „Геолог“, как и стадион „Спутник“ в Нижнем Тагиле, является лишь одним из вариантов того, где „Урал“ будет проводить свои домашние матчи», — говорится в официальном заявлении клуба.
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов посоветовал дождаться конца сезона. «Отыграем и только тогда примем окончательное решение, где играть. Я не знаю, какие заявления делают по поводу „Урала“ в РФПЛ, у нас ещё ничего не решено», — говорится в интервью Иванова порталу «Р-Спорт».