РФПЛ: ФК «Урал» переедет в Тюмень. В клубе советуют не спешить

На этот раз представители клуба вновь советуют не торопиться с выводами, поскольку официальных документов РФПЛ к ним не поступало. «В настоящий момент окончательного решения о месте проведения домашних матчей команды в сезоне-2014/15 не принято. Тюменский стадион „Геолог“, как и стадион „Спутник“ в Нижнем Тагиле, является лишь одним из вариантов того, где „Урал“ будет проводить свои домашние матчи», — говорится в официальном заявлении клуба.