Посредник, который пытался передать взятку в Управу ЛАО, получил условный срок

Как установлено расследованием, Хромов поручил своей подчиненной — консультанту Ирине Пономаревой найти предприятие и довести до сведения его руководителя, что контракт будет заключен при условии передачи вознаграждения чиновникам в сумме 150 тысяч рублей. Пономарева накинула на эту сумму 50 тысяч рублей для себя и попросила Кармакских найти подрядчика, который бы согласился отдать 200 тысяч рублей за заключение выгодного контракта. Кармакских приплюсовал еще 100 тысяч рублей для себя и запросил с подрядчика уже 300 тысяч рублей.