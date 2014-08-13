Посредник, который пытался передать взятку в Управу ЛАО, получил условный срок

Напомним, в ноябре 2012 года Управе Ленинского округа Тюмени было поручено организовать работы по сносу ветхого многоквартирного дома по улице Элеваторной в Тюмени.
Для этого нужно было провести открытый аукцион для определения фирмы-подрядчика. Вопреки закону начальник Управы Игорь Шебеко поручил своему заместителю Юрию Беделю и председателю комитета по благоустройству и озеленению Управы Денису Хромову подыскать подрядчика для сноса дома для заключения с ним муниципального контракта стоимостью более 2 млн. рублей без проведения аукциона. Бедель и Хромов решили на исполнении данного поручения заработать себе денег. Как выяснилось впоследствии, деньги заработали не только они.
Как установлено расследованием, Хромов поручил своей подчиненной — консультанту Ирине Пономаревой найти предприятие и довести до сведения его руководителя, что контракт будет заключен при условии передачи вознаграждения чиновникам в сумме 150 тысяч рублей. Пономарева накинула на эту сумму 50 тысяч рублей для себя и попросила Кармакских найти подрядчика, который бы согласился отдать 200 тысяч рублей за заключение выгодного контракта. Кармакских приплюсовал еще 100 тысяч рублей для себя и запросил с подрядчика уже 300 тысяч рублей.
Предприятие согласилось заплатить мзду и с ним 4 декабря 2012 года был заключен муниципальный контракт на снос дома.
18 декабря 2012 года подрядчик получил более 2 млн рублей за выполненные работы, из которых впоследствии отдал 300 тысяч рублей Кармакских. Из указанных сумм он 200 тысяч рублей передал Пономаревой, а та — 150 тысяч рублей Хромову, который оставил себе 50 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей отдал Беделю.
В ноябре 2013 года уголовное преследование в отношении Пономаревой было прекращено в связи с деятельным раскаянием, активным способствованием в расследовании преступления и возвратом полученных денег (ч.1 ст. 28 УПК РФ).
Кармакских же в феврале 2014 года скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Но в мае 2014 беглец сам пришел к следователю. Суд приговорил Александра Кармакских к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Напомним, что уголовное дело в отношении бывшего руководителя Управы Ленинского округа г. Тюмени Шебеко по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в настоящее время рассматривается в Ленинском районном суде г. Тюмени.
В январе 2014 года за взятки и мошенничество Хромов был осужден к 3 годам, а Бедель — 3 года 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Оба лишены права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года, напоминает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.