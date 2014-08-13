Погубивший малышку водитель получил 3 года колонии

18 июня он вместе с братом на автомобиле ИЖ поехал в село Северо-Плетнево к знакомому, у которого в гостях находились две женщины, одна из них — 28-летняя тюменка с 3-летней дочкой. Компания 18 и 19 июня распивала спиртное. Вечером 19 июня Мальцев с братом засобирался домой в Агарак. К ним в машину села и женщина с дочкой. Все взрослые были пьяные.