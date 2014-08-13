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Погубивший малышку водитель получил 3 года колонии

13 августа 2014, 13:20
Омутинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Агарак Сергея Мальцева.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, что 3 июня Мальцев в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ИЖ 2126–030, за что был подвергнут административному аресту на 10 суток, водительских прав у него никогда не было. После отбытия наказания выводов для себя никаких не сделал.

18 июня он вместе с братом на автомобиле ИЖ поехал в село Северо-Плетнево к знакомому, у которого в гостях находились две женщины, одна из них — 28-летняя тюменка с 3-летней дочкой. Компания 18 и 19 июня распивала спиртное. Вечером 19 июня Мальцев с братом засобирался домой в Агарак. К ним в машину села и женщина с дочкой. Все взрослые были пьяные.

На 9 километре автодороги Лабино — Агарак Мальцев не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В результате происшествия девочка получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась по дороге в больницу. У ее матери — средней тяжести вред здоровью.

Сам водитель и его брат, сидевший на переднем пассажирском сидении, серьезных повреждений не получили. При этом виновник аварии был настолько пьян, что уснул прямо около искореженной машины, а его брат скрылся с места ДТП.

По решению суда Мальцев был заключен под стражу.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Сергея Мальцева к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года лишил его права управлять транспортным средством.

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