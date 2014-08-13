На Чемпионате мира по летнему биатлону будут работать 150 волонтеров

Круг обязанностей у волонтеров весьма обширен. Их будут обучать по 18 функциональным направлениям, среди которых волонтеры-атташе в сопровождении команд, переводчики, а также волонтеры для сопровождения на допинг, координаторы по работе со СМИ, зрителями, а также помощники судей непосредственно в зонах старта и финиша, на штрафном круге, стрельбище и материальном контроле.