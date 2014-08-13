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На Чемпионате мира по летнему биатлону будут работать 150 волонтеров

13 августа 2014, 13:46
На Чемпионате мира по летнему биатлону в Тюмени будут работать 150 волонтеров, включая сто тюменцев и еще 50 человек из разных городов России. 15 августа они начнут обучение по своим функциональным обязанностям, рассказала руководитель волонтерского штаба чемпионата Наталья Илимбаева.

В настоящий момент добровольные помощники проходят подготовительный этап соревнований: готовят необходимые документы, подписывают согласия, занимаются информированием других волонтеров по телефону.

Как сообщает пресс-центр Чемпионата, иногородние волонтеры до соревнований размещены в общежитии ТюмГНГУ. Среди них есть ребята из Москвы, Вологды, Ставрополя, Якутска, большая команда из Екатеринбурга и даже один волонтер-переводчик из Литвы.

Круг обязанностей у волонтеров весьма обширен. Их будут обучать по 18 функциональным направлениям, среди которых волонтеры-атташе в сопровождении команд, переводчики, а также волонтеры для сопровождения на допинг, координаторы по работе со СМИ, зрителями, а также помощники судей непосредственно в зонах старта и финиша, на штрафном круге, стрельбище и материальном контроле.

»Отбор волонтеров был достаточно сложным и многоступенчатым, поэтому до последней, финальной стадии дошли самые упорные, наиболее заинтересованные в работе на таком крупном мероприятии, как чемпионат мира по летнему биатлону, и я надеюсь, что мы отработаем на «отлично»», — прокомментировала Наталья Илимбаева.

Напомним, летний чемпионат мира по биатлону пройдет на базе Тюменского областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью 21–24 августа. Участие в нем будут принимать более 160 спортсменов из 29 стран мира.

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