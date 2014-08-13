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«Единая Россия» проиграла ЛДПР по сборам в предвыборные фонды

13 августа 2014, 15:08
ЛДПР оказалась самой богатой партией нынешней предвыборной кампании — в общей сложности либерал-демократы собрали порядка 140 миллионов рублей. Об этом на зампредседателя ЦИК Леонида Ивлева.
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Тюмень

Он добавил, что общий избирательный фонд составил миллиард рублей, на втором после ЛДПР месте по этому показателю оказалась «Единая Россия», которой удалось собрать 105 миллионов рублей.

Ивлев отметил, что общая сумма «партийных» денег будет только расти. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

14 сентября 2014 года в Российской Федерации состоится единый день голосования, когда пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 30 субъектов федерации и депутатов законодательных органов государственной власти. Выборы пройдут в 84 субъектах, кроме Ингушетии.

На выборах всех уровней будут замещаться в общей сложности более 43,3 тысячи мандатов.

Фото: newstula.ru

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