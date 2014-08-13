«День знаний» для предпринимателей

Для России этот бизнес-год будет проходить в режиме введенных экономических санкций и в условиях острой необходимости интенсивного развития внутренних экономических процессов, что потребует от предпринимательства новых знаний, умений и навыков.
На мероприятии будет организована работа по нескольким направлениям. В рамках секции «Инвестиционный проект. Технический старт» будут рассмотрены проблемы присоединения к сетям, получения разрешений на строительство, оформления земельных участков с акцентом на вопросы, интересующие инвесторов и качество подготовки документации.
Также предусмотрены секции по темам: информационные технологии, персонал и мотивация, привлечение инвестиций, мастер-класс «Мировые технологии на тюменской земле». Участие в мероприятии — бесплатное.
Отличительная особенность этого дня знаний в том, что предприниматели будут учиться друг у друга. О своем удачно реализованном бизнес-опыте участникам конференции расскажут их же коллеги — предприниматели, которые уже успешно внедрили в свою работу те или иные бизнес-практики.
В рамках дня знаний запланированы мероприятия по случаю первой годовщины со дня образования в Тюменской области службы уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Участниками форума станут: врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, сопредседатель ООО «Деловая Россия», президент ЗАО «Геотек холдинг» Николай Левицкий, а также ведущие предприниматели региона, руководители общественных бизнес-объединений.
Мероприятие состоится 4 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре нефти и газа. Регистрация участников осуществляется до 3 сентября по телефону: 8(3452)55-67-22 и электронной почте [email protected]
Фото: http://100realty.ua