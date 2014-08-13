«День знаний» для предпринимателей

Отличительная особенность этого дня знаний в том, что предприниматели будут учиться друг у друга. О своем удачно реализованном бизнес-опыте участникам конференции расскажут их же коллеги — предприниматели, которые уже успешно внедрили в свою работу те или иные бизнес-практики.