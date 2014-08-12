nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Как добраться до «Жемчужины Сибири» в дни Чемпионата мира

12 августа 2014, 16:17
Оргкомитет Чемпионата мира по летнему биатлону опубликовал график движения автобусов для зрителей в дни соревнований. Трансфер болельщиков будет осуществляться от двух точек: СК «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60/1) и от ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1).

Проезд для зрителей не будет бесплатным и составит 70 рублей, продажа билетов будет производиться непосредственно в салоне автобуса, сообщают организаторы. Сами автобусы будут отправляться к «Жемчужине Сибири» в 11.45 21–23 августа и в 9 часов 24 августа.

Также с сегодняшнего дня также началась продажа пропусков для личного автотранспорта болельщиков, которые имеют возможность самостоятельно добраться до места соревнования. Цена пропуска на один день пребывания составит 500 рублей. Купить можно на в офисе ЦСП72 по адресу ул. Луначарского, 12, 5 этаж. Время работы с 9 до 18. Справки по тел. (3452) 600–855.

#Новости#Болельщики#Жемчужина Сибири#Летний биатлон#Чемпионат мира#Алексей#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25