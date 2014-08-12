Как добраться до «Жемчужины Сибири» в дни Чемпионата мира

Также с сегодняшнего дня также началась продажа пропусков для личного автотранспорта болельщиков, которые имеют возможность самостоятельно добраться до места соревнования. Цена пропуска на один день пребывания составит 500 рублей. Купить можно на в офисе ЦСП72 по адресу ул. Луначарского, 12, 5 этаж. Время работы с 9 до 18. Справки по тел. (3452) 600–855.