Бесплатный wi-fi в Тюмени будет работать как раньше

Как поясняют в Информационно-образовательном центре Тюменской области, оператор беспроводной сети по новым правилам способен сам решать, каким образом идентифицировать пользователя.
К примеру, он может послать соответствующий запрос в органы власти. В свою очередь пользователь обязан предоставить любую идентификационную информацию, например, имя, фамилию и отчество, номер водительского удостоверения и так далее.
Если точка доступа wi-fi установлена оператором связи, он должен предоставить пользователю соответствующую форму для указания данных перед выходом в интернет. Однако есть и более простой способ — отправка запроса на идентификацию с помощью sms-сообщения. Именно такой порядок принят при использовании сети TyumenFree.
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