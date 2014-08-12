Бесплатный wi-fi в Тюмени будет работать как раньше

Если точка доступа wi-fi установлена оператором связи, он должен предоставить пользователю соответствующую форму для указания данных перед выходом в интернет. Однако есть и более простой способ — отправка запроса на идентификацию с помощью sms-сообщения. Именно такой порядок принят при использовании сети TyumenFree.