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Бесплатный wi-fi в Тюмени будет работать как раньше

12 августа 2014, 10:46
Сеть бесплатного wi-fi в Тюмени TyumenFree будет работать без изменений, несмотря на принятое 31 июля постановление правительства РФ об использовании беспроводного интернета по паспорту. Идентификация пользователей в тюменской сети, которая производится путем отправки sms-сообщения оператору, полностью соответствует регламенту и не нуждается в реорганизации.

Как поясняют в Информационно-образовательном центре Тюменской области, оператор беспроводной сети по новым правилам способен сам решать, каким образом идентифицировать пользователя.

К примеру, он может послать соответствующий запрос в органы власти. В свою очередь пользователь обязан предоставить любую идентификационную информацию, например, имя, фамилию и отчество, номер водительского удостоверения и так далее.

Если точка доступа wi-fi установлена оператором связи, он должен предоставить пользователю соответствующую форму для указания данных перед выходом в интернет. Однако есть и более простой способ — отправка запроса на идентификацию с помощью sms-сообщения. Именно такой порядок принят при использовании сети TyumenFree.

Узнать подробнее о работе сети можно по бесплатному номеру 8-800-100-12-90.

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