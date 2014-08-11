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В Тюмени появится «стена народной памяти»

11 августа 2014, 08:41
Новая скульптурная композиция «С чего начинается Родина» будет торжественно открыта в Тюмени на площади им. Губкина 14 августа в 12 часов. Тюмень станет первым городом России, где будет создана «стена народной памяти» из фотографий, принесенных жителями города.

Ее автор — заслуженный работник культуры РФ, почетный академик Российской академии художеств Сергей Титлинов. Скульптурную композицию создали в Творческо-производственном объединении «Екатеринбургский художественный фонд». На оборотной стороне монументального произведения устроены несколько ниш для свечей, начертаны слова «Защитникам Отечества посвящается».

Открытие скульптурной композиции «С чего начинается Родина» — это не рядовое протокольное мероприятие по открытию памятника. Это совместная акция всех горожан, которые с помощью скульптурной композиции сформируют новую традицию города — чтить и помнить героев своей семьи, представив их портреты на «стене памяти».

«Каждый присутствующий сможет подойти к скульптурной композиции и свободно прикрепить памятную информацию о своем родственнике. Фотографии, вырезки из газет и журналов, отсканированные похоронки и воинские жетоны, любые факты о близких родственниках, отдавших свои жизни за Родину.

На „стене“ не будет различий по званиям и наградам, по статусу или национальности», — сообщает управа Ленинского округа.

На церемонии открытия ожидаются потомки солдат, воевавших в Первую мировую войну, правнуки победителей в Великой Отечественной войне, солдаты и офицеры, прошедшие Афганистан и другие «горячие точки» планеты, родственники тех, кто в мирное время не дождался домой мужа, сына, брата со службы во имя Родины, информирует администрация города.

Фото irk.ru

#Новости#Управа Ленинского округа#Памятники#Женя#Общество
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