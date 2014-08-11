В Тюмени появится «стена народной памяти»

На церемонии открытия ожидаются потомки солдат, воевавших в Первую мировую войну, правнуки победителей в Великой Отечественной войне, солдаты и офицеры, прошедшие Афганистан и другие «горячие точки» планеты, родственники тех, кто в мирное время не дождался домой мужа, сына, брата со службы во имя Родины, информирует администрация города.