В Тюмени появится «стена народной памяти»

Ее автор — заслуженный работник культуры РФ, почетный академик Российской академии художеств Сергей Титлинов. Скульптурную композицию создали в Творческо-производственном объединении «Екатеринбургский художественный фонд». На оборотной стороне монументального произведения устроены несколько ниш для свечей, начертаны слова «Защитникам Отечества посвящается».
Открытие скульптурной композиции «С чего начинается Родина» — это не рядовое протокольное мероприятие по открытию памятника. Это совместная акция всех горожан, которые с помощью скульптурной композиции сформируют новую традицию города — чтить и помнить героев своей семьи, представив их портреты на «стене памяти».
«Каждый присутствующий сможет подойти к скульптурной композиции и свободно прикрепить памятную информацию о своем родственнике. Фотографии, вырезки из газет и журналов, отсканированные похоронки и воинские жетоны, любые факты о близких родственниках, отдавших свои жизни за Родину.
На „стене“ не будет различий по званиям и наградам, по статусу или национальности», — сообщает управа Ленинского округа.
На церемонии открытия ожидаются потомки солдат, воевавших в Первую мировую войну, правнуки победителей в Великой Отечественной войне, солдаты и офицеры, прошедшие Афганистан и другие «горячие точки» планеты, родственники тех, кто в мирное время не дождался домой мужа, сына, брата со службы во имя Родины, информирует администрация города.