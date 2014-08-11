Тюменских бизнесменов приглашают на крымский форум

Кроме этого, в рамках форума будет организована бизнес-гостиная «Узнай свою Россию» — встреча между туристическими компаниями России и Крыма в формате В2В для дальнейшего сотрудничества. Для представителей туристических компаний будут организованы ознакомительные бизнес-экскурсии с посещением и осмотром санаторно-курортных объектов и инвестиционно-привлекательных объектов, расположенных на территории полуострова, сообщают в торгово-промышленной палате Тюменской области.