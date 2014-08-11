Тюменских бизнесменов приглашают на крымский форум

Первый инвестиционный форум торгово-промышленных палат Российской Федерации в Крыму «РосКрымИнвест» состоится с 15 по 19 сентября 2014 года в городе Ялта.
Оценить инвестиционные перспективы Крыма отправятся представители торгово-промышленной палаты Тюменской области и бизнесмены региона. Мероприятие, которое проводят в Крыму впервые, призвано помочь в интеграционных процессах, проходящих сейчас на полуострове.
На данном этапе Крым нуждается в инвестиционной поддержке инициатив в различных отраслях, обеспечивающих повышение конкурентоспособности региона. Форум поможет не только презентовать возможности Крыма, но и внимательно изучить и учесть пожелания потенциальных инвесторов.
Участники форума смогут обсудить «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» в рамках XIX Международной научно-практической конференции. Кроме того, эксперты получат возможность принять участие в VI Международном симпозиуме «Трансфер технологий: от науки к бизнесу», круглом столе на тему «О роли торгово-промышленных палат в формировании и организации государственной и региональной инновационной политики» и отпраздновать 50-летие торгово-промышленной палаты Крыма.
В рамках форума ожидается множество мероприятий, направленных на установление связей бизнеса Крыма и остальных регионов России. Например, одним из наиболее значимых событий станет выставка «РосКрымИнвест». Ее отличительная особенность в том, что это абсолютно новая площадка для делового сотрудничества профессионалов различных индустрий.
Участники презентуют свои инвестиционные проекты, которые окажут существенное влияние на экономическое развитие Крыма. На выставке будет представлено более 300 экспонентов, а количество участников составит порядка трех тысяч человек.
Кроме этого, в рамках форума будет организована бизнес-гостиная «Узнай свою Россию» — встреча между туристическими компаниями России и Крыма в формате В2В для дальнейшего сотрудничества. Для представителей туристических компаний будут организованы ознакомительные бизнес-экскурсии с посещением и осмотром санаторно-курортных объектов и инвестиционно-привлекательных объектов, расположенных на территории полуострова, сообщают в торгово-промышленной палате Тюменской области.
Организатороми форума являются торгово-промышленная палата Крыма, ТПП РФ, Комитет по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, Комитет по инновационной деятельности при ТПП Крыма. Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку и в срок до 15 августа 2014 года направить ее в адрес ТПП ТО по электронной почте: [email protected]
Фото: http://agmvideo.tv