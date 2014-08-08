В России вводят «паспортный режим» для общественного Wi-Fi

Реализация этого постановления ставит крест на проектах бесплатного Wi-Fi в парках, торговых центрах, аэропортах, не говоря уже о системе общественного питания, где свободный доступ в Интернет является общепринятым бонусом. Российские власти делают 13 августа «черной средой» для миллионов граждан, в первую очередь молодых, привыкших к мобильному Интернету.