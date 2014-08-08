В России вводят «паспортный режим» для общественного Wi-Fi

С 13 августа россиянам потребуется предъявлять паспорт, если они захотят получить доступ к Wi-Fi в общественных местах. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.
Идентификация пользователя будет осуществляться оператором связи путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии), подтверждаемых документом, удостоверяющим личность. Кроме того должен быть зафиксирован уникальный идентификатор оборудования для передачи данных.
Реализация этого постановления ставит крест на проектах бесплатного Wi-Fi в парках, торговых центрах, аэропортах, не говоря уже о системе общественного питания, где свободный доступ в Интернет является общепринятым бонусом. Российские власти делают 13 августа «черной средой» для миллионов граждан, в первую очередь молодых, привыкших к мобильному Интернету.
Как утверждают чиновники, эта мера обусловлена ростом анонимного экстремизма в Сети.