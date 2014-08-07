Рейтинг одобрения политики Путина вырос до 87%

По результатам опроса, одобрительную оценку деятельности президента высказывают 87% опрошенных, по мнению исследователей — в первую очередь в связи с «крымским эффектом». Противоположного мнения придерживается 13% участников опроса. В мае деятельность Путина положительно оценивали 83%, в марте 72%.
Согласно результатам опроса, число респондентов, которые позитивно оценивают положение дел в стране, достигло исторического максимума — 66%. Лишь менее четверти (19%) считают, что страна движется по неверному пути. Об этом пишет «РИА Новости».
Работу Дмитрия Медведева на посту премьера респонденты в основном (71%) также оценивают высоко. Только 27% опрошенных не одобряют его деятельность во главе правительства. В мае работу Медведева позитивно оценили 65%.
Опрос проводился в начале августа среди 1,6 тысячи человек в 134 населенных пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Фото: uarunews.ru