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Рейтинг одобрения политики Путина вырос до 87%

7 августа 2014, 11:05
Число россиян, положительно оценивающих проводимую президентом РФ Владимиром Путиным политику по-прежнему высоко и приближается к показателям 2008 года, свидетельствуют данные опроса аналитического центра Юрия Левады («Левада-центра»).
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Тюмень

По результатам опроса, одобрительную оценку деятельности президента высказывают 87% опрошенных, по мнению исследователей — в первую очередь в связи с «крымским эффектом». Противоположного мнения придерживается 13% участников опроса. В мае деятельность Путина положительно оценивали 83%, в марте 72%.

Согласно результатам опроса, число респондентов, которые позитивно оценивают положение дел в стране, достигло исторического максимума — 66%. Лишь менее четверти (19%) считают, что страна движется по неверному пути. Об этом пишет «РИА Новости».

Работу Дмитрия Медведева на посту премьера респонденты в основном (71%) также оценивают высоко. Только 27% опрошенных не одобряют его деятельность во главе правительства. В мае работу Медведева позитивно оценили 65%.

Опрос проводился в начале августа среди 1,6 тысячи человек в 134 населенных пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Фото: uarunews.ru

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