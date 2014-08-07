Дошкольные учреждения готовятся к новому учебному году

По итогам работы делается вывод, готов тот или иной детский сад в противопожарном отношении к новому учебному году или нет. Основное внимание при проведении проверок уделяется работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и эвакуационного освещения, наличию первичных средств пожаротушения, эксплуатации эвакуационных путей и выходов, наличию обучения по пожарно-техническому минимуму руководящего состава учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность территории, зданий, строений и помещений.