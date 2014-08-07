Дошкольные учреждения готовятся к новому учебному году

В Тюмени началась проверка дошкольных образовательных учреждений. Приемочная комиссия определит их готовность к новому учебному году.
Цель комиссии — проверить готовность дошкольных образовательных учреждений к новому 2014–2015 учебному году в соответствии с принятыми стандартами и требованиями.
На территории Центрального АО города Тюмени на данный момент функционирует 27 дошкольных детских учреждений. Сотрудниками государственного пожарного надзора проводится комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений.
По итогам работы делается вывод, готов тот или иной детский сад в противопожарном отношении к новому учебному году или нет. Основное внимание при проведении проверок уделяется работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и эвакуационного освещения, наличию первичных средств пожаротушения, эксплуатации эвакуационных путей и выходов, наличию обучения по пожарно-техническому минимуму руководящего состава учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность территории, зданий, строений и помещений.
В процессе приемки учреждений с присутствующими сотрудниками на месте в обязательном порядке проводится противопожарный инструктаж, и вручаются памятки о мерах пожарной безопасности, сообщает отдел надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Тюменской области.
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