nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

О Ленине в сельхозтехникуме, разведчике Кузнецове и наших людях

6 августа 2014, 12:12
В этом году Тюменская область празднует 70-летие. Кто те люди, чьи судьбы вплелись в историю региона, как изменилась Тюменская область за это время — информация об этом будет собрана и систематизирована на одной площадке, информационном портале «Место рождения: Тюменский край».

О проекте рассказали на пресс-конференции, на которую были приглашены и несколько героев проекта: ветеран освоения тюменского севера Анатолий Клиндухов, председатель Совета ветеранов при представительстве ЯНАО Петр Падалкин, легенда журналистики Генриетта Горбачева.

На сайте (http://rodinatyumen.ru/) можно найти интервью с жителями Тюменской области, которые внесли вклад в становление региона; биографии, персоналии — что-то вроде энциклопедии выдающихся личностей региона. Среди последних — художники, поэты и писатели, руководители крупных предприятий, ученые, чиновники, разведчик, военные, депутаты. Пока что наблюдается явный перекос в сторону искусства — в раздел попала информация о 69 людях из этой сферы, остальные категории («Политика», «Наука», «Армия», «Промышленность») представлены намного скромнее, 17 людьми.

Есть на портале и спецпроекты. Один из них, «1944», рассказывает об основании Тюменской области и ее жизни в период Великой Отечественной войны. «1944» сделан в формате лонгрид, в основу легли журналистские материалы. Здесь есть и подробный рассказ о том, как тело Ленина привозили в Тюмень на время войны и какие меры предосторожности принимались; и история разведчика Кузнецова; и жизнь поэтессы Юлии Друниной в Заводоуковске.

Из текста на портале «Место рождения: Тюменский край»: «Однажды понадобилось сшить новый костюм для Ильича, и дядя обратился в ателье с просьбой и прежним костюмом фасона 20-х годов. Можно представить, как там удивились портные». (Из воспоминаний Татьяны Григорьевой, племянницы коменданта Мавзолея В. Ленина).

На днях на сайте появится проект, связанный с основанием Севера, к 14 числу — проект о том, как мы живем сегодня.

Создатели портала приглашают тюменцев принять участие: рассказать свою семейную историю, легенду. «Бывают кухонные посиделки, на которых люди рассказывают истории из своей молодости. Мы призываем размещать их, ведь иногда там всплывают такие факты, фамилии, которых в официальных документах уже не найти. И мы будем рады, если мы соберем общую историю семей Тюменской области», — отмечает руководитель проекта Екатерина Фролова.

Таким образом, в проекте собрана уникальная информация об истории и личностях из Тюменской области. Его создатели обращались к архивам, СМИ, встречались с людьми и брали интервью.

В целом, сайт пока «сыроват»: запущены не все проекты, интервью и справочной информации немного, есть недоработке в лонгриде «1944» (один звук накладывается на другой). Но создатели планируют устранить шероховатости и раскрыть тему, связанную с 70-летием области, до конца года.

#Новости#Тюменская область#Люди#Личности#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25