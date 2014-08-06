О Ленине в сельхозтехникуме, разведчике Кузнецове и наших людях

Есть на портале и спецпроекты. Один из них, «1944», рассказывает об основании Тюменской области и ее жизни в период Великой Отечественной войны. «1944» сделан в формате лонгрид, в основу легли журналистские материалы. Здесь есть и подробный рассказ о том, как тело Ленина привозили в Тюмень на время войны и какие меры предосторожности принимались; и история разведчика Кузнецова; и жизнь поэтессы Юлии Друниной в Заводоуковске.