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Корью заболели полсотни тюменцев

5 августа 2014, 14:46
50 случаев заболеваний корью среди тюменцев зарегистрировано по данным на 1 августа. Из них лабораторно подтверждено в региональном центре по надзору за корью в Новосибирске — 45.
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Тюмень

Среди заболевших 16 взрослых и 34 ребенка. Как сообщает Роспотребнадзор, все заболевшие не были привиты против кори. По данным на 1 августа в стационаре инфекционной больницы на лечении находится 2 больных, остальные выписаны.

Сформировано 50 эпидемических очагов. Контактных с больными корью — 10 тысяч 181 человек. Из них подлежит прививкам против кори — 4 тысячи 251 человек, привито по эпидемическим показаниям 4 тысячи 43 человека. Иммуноглобулин получили 380 человек из числа контактных.

Отметим, корь — это воздушно-капельная инфекция, управляемая средствами вакцинопрофилактики. Но не все население сознательно подходит к сохранению своего здоровья и здоровью своего ребенка.

Прививка против кори, в том числе в данной эпидемической ситуации, является самым эффективным и доступным способом предупреждения заболевания. Сделав прививку против кори, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания. Прививки против кори населению Тюменской области проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в 1 год и 6 месяцев. Взрослым с 18–35 лет (включительно) не привитым, не болевшим корью ранее и не имеющих документального подтверждения о ранее проведенных прививках прививки проводятся двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

Иммунизация против кори в плановом порядке по возрасту проводится в муниципальных лечебно-профилактических организациях г. Тюмени и Тюменской области по месту жительства и месту работы — бесплатно, а также в других лечебных учреждениях иной формы собственности.

Фото: allnews.org.ua

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