Корью заболели полсотни тюменцев

Прививка против кори, в том числе в данной эпидемической ситуации, является самым эффективным и доступным способом предупреждения заболевания. Сделав прививку против кори, человек защищает себя и окружающих лиц от заболевания. Прививки против кори населению Тюменской области проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в 1 год и 6 месяцев. Взрослым с 18–35 лет (включительно) не привитым, не болевшим корью ранее и не имеющих документального подтверждения о ранее проведенных прививках прививки проводятся двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.