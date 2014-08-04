Зарплаты наличными предложили запретить

Напомним, весной 2012 года Минфин России предложил сократить долю наличных платежей. Тогда глава ведомства пояснил, что безналичные платежи помогут сократить теневой сектор экономики. Годом ранее в Сбербанке подсчитали, что в 2009 году Россия из-за распространенности наличных платежей потеряла около 1,1 процента ВВП. По состоянию на конец февраля 2014 года, по сведениям ЦБ, объем наличных средств в экономике РФ составлял 8,114 триллиона рублей. В марте 2014 года стало известно, что Минфин временно отказался от этой идеи. В качестве причины в ведомстве назвали отсутствие в соответствующем законопроекте механизма контроля за его реализацией.