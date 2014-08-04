Зарплаты наличными предложили запретить

Предложение, как пояснил глава АСРОС, зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, призвано стимулировать безналичный оборот в России. Для этого необходимо внести изменения в Трудовой кодекс и Кодекс об административных нарушениях. Нарушителей предлагается штрафовать на 5 — 50 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Известия».
Как отмечает издание, в настоящее время зарплаты начисляются на карты примерно половине работников. При этом многие компании платят наличностью «серые» зарплаты. По мнению Аксакова, введение обязательного перечисления денег на банковские карты позволит ограничить хождение наличных.
В Центробанке заявили, что рассмотрят инициативу АСРОС. В то же время, представители ряда компаний выступили против этого предложения, выразив мнение, что банки, таким образом, хотят переложить расходы по дальнейшему развитию сети банкоматов на бизнес и потребителей.
Напомним, весной 2012 года Минфин России предложил сократить долю наличных платежей. Тогда глава ведомства пояснил, что безналичные платежи помогут сократить теневой сектор экономики. Годом ранее в Сбербанке подсчитали, что в 2009 году Россия из-за распространенности наличных платежей потеряла около 1,1 процента ВВП. По состоянию на конец февраля 2014 года, по сведениям ЦБ, объем наличных средств в экономике РФ составлял 8,114 триллиона рублей. В марте 2014 года стало известно, что Минфин временно отказался от этой идеи. В качестве причины в ведомстве назвали отсутствие в соответствующем законопроекте механизма контроля за его реализацией.
Фото: biznes-portal.com