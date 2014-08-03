Директора «Адонис-Авто» обвиняют в рейдерстве и мошенничествах

Ущерб на сумму более 150 млн рублей нанесли рейдерский захват и мошенничества, в которых обвиняют директора «Адонис-Авто».
По данным следствия, за время существования ООО «Адонис-Авто» с 2004 по 2013 год, его генеральный директор, используя свое служебное положение, похищал деньги, принадлежащие второму учредителю. Он незаконно получал денежные займы, а также с использованием заведомо подложных документов осуществил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, и тем самым стал единоличным учредителем ООО «Адонис-Авто».
За это время преступными действиями генерального директора ООО «Адонис-Авто» второму учредителю и обществу в целом был причинен ущерб на общую сумму, превышающую 150 000 000 рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время обвиняемый, свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал. В отношении него следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере — 2 эпизода), ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).
Расследование уголовного дела продолжается.