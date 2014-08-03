Директора «Адонис-Авто» обвиняют в рейдерстве и мошенничествах

По данным следствия, за время существования ООО «Адонис-Авто» с 2004 по 2013 год, его генеральный директор, используя свое служебное положение, похищал деньги, принадлежащие второму учредителю. Он незаконно получал денежные займы, а также с использованием заведомо подложных документов осуществил фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, и тем самым стал единоличным учредителем ООО «Адонис-Авто».