3 новых производства — у компании «Мостострой-11»

«На примере этого предприятия, мы видим, что производство становится другим, меняется его культура, внедряются современные технологии. Все это влияет на решение важной, стратегической задачи, за которую борется сегодня и бизнес — снижение себестоимости строительства объектов. Все производственники, кто реально смотрит вперед, хотят остаться на рынке не на день и два, а на длительную перспективу, вкладываются и модернизируют свои предприятия. Мы живем в век технологий, кто не будет в этом тренде, проиграют в конкурентной борьбе»,- подчеркнул Владимир Якушев.