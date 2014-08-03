3 новых производства — у компании «Мостострой-11»

Всего в Тюменской области до конца 2014 года планируется ввести 9 производств, цеха «Мостострой-11» — одно из них.
В новых просторных и очень светлых цехах с современным оборудованием 1 августа побывал врио главы региона Владимир Якушев. Он познакомился с условиями, которые созданы для работников и всем спектром выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба губернатора.
«На примере этого предприятия, мы видим, что производство становится другим, меняется его культура, внедряются современные технологии. Все это влияет на решение важной, стратегической задачи, за которую борется сегодня и бизнес — снижение себестоимости строительства объектов. Все производственники, кто реально смотрит вперед, хотят остаться на рынке не на день и два, а на длительную перспективу, вкладываются и модернизируют свои предприятия. Мы живем в век технологий, кто не будет в этом тренде, проиграют в конкурентной борьбе»,- подчеркнул Владимир Якушев.
Генеральный директор ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу отметил, что выпускаемая продукция будет востребована не только в регионе, а и далеко за его пределами.
«Новый цех железобетонных изделий уже получил заказы из автономных округов, Башкирии и других территорий. Современное оборудование позволяет выпускать продукцию способную конкурировать с западными аналогами, в разы увеличить производительность, что, в конечном счете, повлияет на ее цену. Впервые в России запущена линия по выпуску ЖБИ без опалубочного формования. Она производит дорожные плиты и забивные сваи»,- рассказал он.
Как отметил Николай Руссу, реализовать этот инвестиционный проект благодаря поддержке правительства региона удалось всего за полтора года.
Современное технологическое оборудование требует и квалифицированных специалистов. Потому на предприятии создана своя учебная база по их подготовке.