Тюменцам стали выдавать дубликаты транспортных карт в МФЦ

При потере или порче транспортной карты теперь можно обращаться в Многофункциональный центр.
С 1 августа 2014 года в Тюмени стала доступной услуга по выдаче дубликата транспортной карты в Ммногофункциональном центре.
Первичную выдачу транспортной карты Многофункциональный центр осуществляет с начала июля текущего года. За ее получением в МФЦ могут обратиться школьники, студенты и пенсионеры по достижению старости.
Карта выдается бесплатно во всех трех филиалах МФЦ, расположенных в Тюмени по адресам: ул. Водопроводная, 12, ул. Щербакова, 98/3 и ул. Ямская, 57/3, сообщают в ГАУ ТО «МФЦ». Прием посетителей ведется с 8 до 20 часов со вторника по субботу. Имеется возможность предварительной записи через сайт учреждения http://mfcto.ru. Полную информацию о данной и других услугах, оказываемых ГАУ ТО «МФЦ», можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-200-05-91 (звонок бесплатный).
Фото: http://news.mail.ru