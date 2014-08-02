Тюменцам стали выдавать дубликаты транспортных карт в МФЦ

Карта выдается бесплатно во всех трех филиалах МФЦ, расположенных в Тюмени по адресам: ул. Водопроводная, 12, ул. Щербакова, 98/3 и ул. Ямская, 57/3, сообщают в ГАУ ТО «МФЦ». Прием посетителей ведется с 8 до 20 часов со вторника по субботу. Имеется возможность предварительной записи через сайт учреждения http://mfcto.ru. Полную информацию о данной и других услугах, оказываемых ГАУ ТО «МФЦ», можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-200-05-91 (звонок бесплатный).