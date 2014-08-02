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Тюменские автоспортивные судьи учатся в Казани

2 августа 2014, 19:08
На очередном семинаре-тренинге по подготовке судей для работы на Гран-при России Формулы-1 в Сочи, проходящем в первые выходные августа в Казани, учатся в том числе и представители Тюмени.
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Тюмень

На очередном семинаре-тренинге по подготовке судей для работы на Гран-при России Формулы-1 в Сочи, проходящем в первые выходные августа в Казани, учатся в том числе и представители Тюмени.

Несколько автоспортивных судей из Тюмени, отобранных Российской автомобильной федерацией, были приглашены на пятый этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) на трассу Kazan Ring. C 31 июля по 3 августа пройдут теоретические и практические занятия, результаты которых будут закреплены во время заездов РСКГ.

По итогам семинара работу всех судей оценят представители РАФ, а впоследствии продолжится обучение тех, кому предстоит принять участие в проведении дебютного этапа Формулы-1 в России, который примет новая трасса Sochi Autodrom 10–12 октября 2014 года — в числе маршалов и судей Гран-при будут и тюменцы.

#Новости#Формула-1#Сочи#Тюмень#Автоспорт#Транспорт#Olga#Общество
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