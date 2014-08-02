Тюменские автоспортивные судьи учатся в Казани

По итогам семинара работу всех судей оценят представители РАФ, а впоследствии продолжится обучение тех, кому предстоит принять участие в проведении дебютного этапа Формулы-1 в России, который примет новая трасса Sochi Autodrom 10–12 октября 2014 года — в числе маршалов и судей Гран-при будут и тюменцы.