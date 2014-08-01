В Тюменской области определят 70 лучших семей

Участниками акции могут быть семьи Тюменской области (семьи ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей и другие), которые имеют положительный опыт семейной жизни, воспитания детей, занимают достойное место в общественной жизни села, поселка, города. Возраст участников, социальный статус, стаж работы не ограничены, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Информация об участниках акции — семьях города Тюмени с их личного согласия предоставляется до 11 августа 2014 года в управление социальной защиты населения города Тюмени по адресу: ул. Ямская, 57, каб. 8 или по тел.: 64-77-51.
Информация о семьях-участниках акции может быть представлена в форме статьи, рассказа, воспоминания, очерка, эссе с описанием положительного опыта семейной жизни, воспитания детей и т.д., с приложением фотографий. Более подробная информация о требованиях к материалам участников и положение о реализации областной акции «70 лучших семей Тюменской области» размещено на странице управления социальной защиты населения г. Тюмени на портале администрации города Тюмени http://www.tyumen-city.ru.
Фото: http://antimason.ru