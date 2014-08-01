В Тюменской области определят 70 лучших семей

Информация о семьях-участниках акции может быть представлена в форме статьи, рассказа, воспоминания, очерка, эссе с описанием положительного опыта семейной жизни, воспитания детей и т.д., с приложением фотографий. Более подробная информация о требованиях к материалам участников и положение о реализации областной акции «70 лучших семей Тюменской области» размещено на странице управления социальной защиты населения г. Тюмени на портале администрации города Тюмени http://www.tyumen-city.ru.