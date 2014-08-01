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В Тюменской области определят 70 лучших семей

1 августа 2014, 12:00
В рамках празднования 70-летия со дня образования Тюменской области стартовала областная акция «70 лучших семей Тюменской области».

Участниками акции могут быть семьи Тюменской области (семьи ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, многодетные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей и другие), которые имеют положительный опыт семейной жизни, воспитания детей, занимают достойное место в общественной жизни села, поселка, города. Возраст участников, социальный статус, стаж работы не ограничены, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Информация об участниках акции — семьях города Тюмени с их личного согласия предоставляется до 11 августа 2014 года в управление социальной защиты населения города Тюмени по адресу: ул. Ямская, 57, каб. 8 или по тел.: 64-77-51.

Информация о семьях-участниках акции может быть представлена в форме статьи, рассказа, воспоминания, очерка, эссе с описанием положительного опыта семейной жизни, воспитания детей и т.д., с приложением фотографий. Более подробная информация о требованиях к материалам участников и положение о реализации областной акции «70 лучших семей Тюменской области» размещено на странице управления социальной защиты населения г. Тюмени на портале администрации города Тюмени http://www.tyumen-city.ru.

Фото: http://antimason.ru

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