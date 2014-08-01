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Цены на сигареты могут вырасти вдвое

1 августа 2014, 10:18
Депутат от ЛДПР Дмитрий Носов внес в Госдуму законопроект, предполагающий повышение акцизов на сигареты почти втрое, до среднего уровня стран европейского региона Всемирной организации здравоохранения — 3 тысячи рублей за тысячу штук. Документ размещен в базе данных нижней палаты.
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Тюмень

Сейчас акцизы на сигареты в России составляют 1,040 тысячи рублей за тысячу штук, на 2015 год в Налоговом кодексе заложена минимальная ставка в 1,25 тысячи рублей, на 2016 — 1,6 тысячи рублей. Представители Минздрава и депутаты выступали за дальнейшее увеличение цен на сигареты в РФ, в том числе путем повышения акцизов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что правительство РФ планирует ускорить повышение акцизов на дорогие сигареты.

Носов предлагает установить акциз в 3 тысячи рублей на 2015 и 2016 годы, после чего повышать его темпами, превышающими инфляцию. «Повысив акциз, мы получим розничную цену пачки сигарет 100–120 рублей», — говорится материалах к законопроекту.

Автор законопроекта рассчитывает, что его принятие позволит добиться снижения потребления табака в России на 14–20%, предотвратить более 2 миллионов смертей россиян от болезней, вызванных курением, а также увеличить доходы федерального бюджета.

«Согласно мировому и российскому опыту, повышение цен на табачные изделия путем увеличения акцизов — наиболее эффективная мера по сокращению потребления табачной продукции», — говорится в пояснительной записке.

В материалах также отмечается, что в прошлом году федеральный бюджет получил дополнительные 70 миллиардов рублей от повышения акцизов на табак. Доля контрабандных сигарет в РФ, по оценкам табачных компаний, упала с 2% в 2011 году до 0,9% в 2013 году.

Фото: m.lenta.ru

#Новости#Сигареты#Антитабачный закон#Тюмень#Саша#Общество
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