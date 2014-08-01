Цены на сигареты могут вырасти вдвое

Сейчас акцизы на сигареты в России составляют 1,040 тысячи рублей за тысячу штук, на 2015 год в Налоговом кодексе заложена минимальная ставка в 1,25 тысячи рублей, на 2016 — 1,6 тысячи рублей. Представители Минздрава и депутаты выступали за дальнейшее увеличение цен на сигареты в РФ, в том числе путем повышения акцизов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что правительство РФ планирует ускорить повышение акцизов на дорогие сигареты.
Носов предлагает установить акциз в 3 тысячи рублей на 2015 и 2016 годы, после чего повышать его темпами, превышающими инфляцию. «Повысив акциз, мы получим розничную цену пачки сигарет 100–120 рублей», — говорится материалах к законопроекту.
Автор законопроекта рассчитывает, что его принятие позволит добиться снижения потребления табака в России на 14–20%, предотвратить более 2 миллионов смертей россиян от болезней, вызванных курением, а также увеличить доходы федерального бюджета.
«Согласно мировому и российскому опыту, повышение цен на табачные изделия путем увеличения акцизов — наиболее эффективная мера по сокращению потребления табачной продукции», — говорится в пояснительной записке.
В материалах также отмечается, что в прошлом году федеральный бюджет получил дополнительные 70 миллиардов рублей от повышения акцизов на табак. Доля контрабандных сигарет в РФ, по оценкам табачных компаний, упала с 2% в 2011 году до 0,9% в 2013 году.
Фото: m.lenta.ru