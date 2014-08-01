Цены на сигареты могут вырасти вдвое

Сейчас акцизы на сигареты в России составляют 1,040 тысячи рублей за тысячу штук, на 2015 год в Налоговом кодексе заложена минимальная ставка в 1,25 тысячи рублей, на 2016 — 1,6 тысячи рублей. Представители Минздрава и депутаты выступали за дальнейшее увеличение цен на сигареты в РФ, в том числе путем повышения акцизов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что правительство РФ планирует ускорить повышение акцизов на дорогие сигареты.