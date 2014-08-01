Светлана Пичкалева: Светильды нравятся людям, и это вдохновляет

«С детства была тяга к такому творчеству. Папа поддержал мое начинание, а мама хотела, чтобы я стала юристом, и беспокоилась о том, что я раньше времени испорчу себе зрение. Наши игрушки появились в 2013 году, когда ко мне в руки попал журнал „Куклы и игрушки в доме“. Я сразу поняла, что мое дело нашло меня. До Светильд мы делали вязаных и чердачных кукол, но это было не так серьезно», — рассказывает Светлана Пичкалева.
Светильды — тюменская версия норвежских кукол. Такое название мастера придумали, составив свои имена и название бренда: Светланы + Тильда = Светильда.
Светильды — тюменская версия норвежских кукол. Такое название мастера придумали, составив свои имена и название бренда: Светланы + Тильда = Светильда.
«Название как-то само выпало. Я спрашиваю у мамы: Как мы их назовем? А она: „Ну… давай Светильда!“, — вспоминает дочь Светланы, тоже Светлана.
Вдохновение мастерицы ищут повсюду: в журналах, интернете, окружающих вещах.
„Бывает, что иду по улице, вижу витрину с красивыми тканями и захожу туда, чтобы купить или представить понравившийся материал для нового образа. Нельзя сказать, что мы целенаправленно ищем вдохновение. Скорее оно само находит нас. Идея может родиться в любой миг, и как только она приходит, я сразу начинаю шить“, — объясняет Светлана-старшая.
На изготовление одной Светильды уходит около суток. Естественно, с перерывами на еду. Создательницы признаются, что порой жалко тратить время на что-то еще, ведь каждая игрушка особенная и для ее создания нужен такой же подход.
„Иногда бывает так, что ты сделал игрушку и чувствуешь, что что-то не так: платье, прическа, цвет или еще что-нибудь. Она постоит еще какое-то время, и приходиться ее переодевать. Игрушки живут своей жизнью. И пока не найдется какой-то определенный образ, куколка стоит и ждет“.
Бывает, что принесешь игрушки в магазин, а на следующий же день некоторых уже нет — раскупают.
Любое дело из хобби перерастает в нечто большее. Такой момент настал и для Светильды.
„У нас стали скапливаться игрушки. Их оставалось очень много, даже когда мы их раздаривали. Поэтому мы решили отнести их в магазин „Мастерская подарков“. Также мы создали страничку в социальной сети. Бывает, что принесешь игрушки в магазин, а на следующий же день некоторых уже нет — раскупают. Мы видим, что игрушки нравятся людям, — это очень вдохновляет, и хочется заниматься этим дальше“.
Если бы у нас был свой магазинчик, то нужно было бы контролировать, сколько игрушек в день мы продали, сколько еще нужно, чтобы была выручка. Тогда это превратиться в такую механическую работу ради денег.
Это здорово, что не находишься в таком состоянии, когда нужно сделать игрушку, чтобы продать ее и купить поесть. За это, конечно, большое спасибо мужу
Кроме хобби у Светланы-старшей и Светланы-младшей есть основные работы: дочь преподает английский на дому, а родители работают в Amway. Но хобби и работа гармонично сочетаются друг с другом: " Эти дела неотделимы друг от друга. Как-то все гармонично. А что касается денег, то этот вопрос нас не особо беспокоит. Даже цену за игрушки мы назначили символическую».
В отличие от создательницы бренда Тильд Тони Финнангер Светланы не собираются коммерциализировать свое дело, они хотят оставить это как есть: для души, для других: " Если бы у нас был свой магазинчик, то нужно было бы контролировать, сколько игрушек в день мы продали, сколько еще нужно, чтобы была выручка. Тогда это превратится в такую механическую работу ради денег. А это все-таки хобби, для души, для радости других людей. И к тому же очень сложно сделать хорошую игрушку, когда сама идея еще не родилась. Нужно подождать этого, и только потом приступить к работе. Это здорово, что не находишься в таком состоянии, когда нужно сделать игрушку, чтобы продать ее и купить поесть. За это, конечно, большое спасибо мужу».
Когда приходит время, кукла рождается сама, и это особенное время для каждой мастерицы.
У всех игрушек из этой серии есть несколько особенностей: во-первых, все персонажи обязательно должны быть немного пухленькими, даже если у них длинные ноги; во-вторых, их лица схематичны; в-третьих, их образ наполнен разнообразными цветами, деталями, которые гармонично сочетаются друг с другом. Когда приходит время, кукла рождается сама, и это особенное время для каждой мастерицы: «Каждая игрушка — как мой собственный ребенок, — говорит Светлана-старшая, — когда она появляется, хочется поиграть с ней, переодеть, еще немного пофантазировать над ней. Чувствуется глубокое удовлетворение от того, что она наконец-то родилась».
Светланы предлагают вам сделать свою Тильду. Для этого вам понадобится:
— Калька для выкройки
— Ткань для выкройки
— Ткань для наряда
— Фурнитура для деталей, аксессуаров для наряда
— Шерсть — волосы для куклы
— Кружева, бантики и т.д для элементов наряда
— Синтепух для набивания куклы
— Косметика — румяна для личика
— Нитки, иголки.
Этапы работы:
1) Выбрать игрушку
2) Сделать выкройку на кальке или вырезать из журнала (если размеры соответствуют оригиналу)
3) Перенести выкройку на ткань (2 слоя ткани)
4) Сшить слои друг с другом так, чтобы остались отверстия для набивания (не вырезая детали)
5) Вырезать получившиеся детали, вывернуть, сделать подсечки
6) Равномерно набить синтепухом, используя при этом палочку или карандаш
7) Сшить детали
8) Прикрепить волосы с помощью иголки
9) Сшить любой понравившийся костюм