Светлана Пичкалева: Светильды нравятся людям, и это вдохновляет

В отличие от создательницы бренда Тильд Тони Финнангер Светланы не собираются коммерциализировать свое дело, они хотят оставить это как есть: для души, для других: " Если бы у нас был свой магазинчик, то нужно было бы контролировать, сколько игрушек в день мы продали, сколько еще нужно, чтобы была выручка. Тогда это превратится в такую механическую работу ради денег. А это все-таки хобби, для души, для радости других людей. И к тому же очень сложно сделать хорошую игрушку, когда сама идея еще не родилась. Нужно подождать этого, и только потом приступить к работе. Это здорово, что не находишься в таком состоянии, когда нужно сделать игрушку, чтобы продать ее и купить поесть. За это, конечно, большое спасибо мужу».